Emotionales Geständnis bei "Die Höhle der Löwen": Investorin kommen die Tränen
Köln - In der "Höhle der Löwen" geht es eigentlich um nackte Zahlen und harte Fakten. Beim Weihnachtsspecial am Montagabend wird es plötzlich aber ungewohnt emotional, als die Investorenrunde über ihre jeweiligen Rituale zu den Festtagen sprach.
Während Ralf Dümmel (59) im letzten Jahr gemeinsam mit seiner Familie eine Essensausgabe besucht hat, um mittellosen Menschen eine Freude zu schenken, schickt Judith Williams (54) ihrem verstorbenem Vater Jahr für Jahr einen Brief zu Weihnachten und Janna Ensthaler (41) packt mit ihren Kindern Geschenke für ein Frauenhaus in Braunschweig.
Bei diesen rührenden Geschichten treten Dagmar Wöhrl (71) die Tränen in die Augen. "Es ist nicht so einfach", beginnt die gebürtige Nürnbergerin daraufhin zu erzählen und ergänzt: "Für mich ist Weihnachten nicht mehr so schön, wie es früher war."
Der traurige Grund: Seit 2001 muss die 71-Jährige die Festtage ohne ihren zweiten Sohn Emmanuel verbringen. Der starb bei einem Unfall im Alter von nur zwölf Jahren.
"Für mich war Weihnachten eigentlich immer das wichtigste Fest", erzählt Wöhrl weiter. Schließlich sei immer die ganze Familie unter dem Tannenbaum zusammen gekommen. "Wenn dann plötzlich ein Kind nicht mehr da ist, das kann man sich nicht vorstellen", führt die Löwin aus.
TV-Investorin Dagmar Wöhrl über den Verlust ihres Sohnes: "Der Schmerz bleibt!"
Um ihre Trauer zu bewältigen, sei sie in den folgenden Jahren immer wieder über die Feiertage aus ihrer Heimat geflüchtet. "Ich konnte einfach nicht mehr unter dem Christbaum sein. Ich bin dann nach Sri Lanka, wo ich ja auch heute noch verbunden mit bin", so Wöhrl.
Ihre Worte machen auch ihre Mit-Investoren sichtlich betroffen. Ensthaler nimmt die 71-Jährige in den Arm, während die erschütterte Williams wissen will, wie Wöhrl es schaffen konnte, die Trauer zu überwinden.
"Das kannst du nicht schaffen. Es kommen immer wieder Momente, wo du nach unten gezogen wirst. Das kommt einfach", berichtet Wöhrl daraufhin unter Tränen. Die Abstände würden zwar länger werden, der Schmerz bliebe aber.
"Ich bewundere dich dafür, dass du darüber sprichst. Weil das ist das Schwierigste. Und ich glaube, dass du damit ganz, ganz vielen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, unglaublich hilfst", meint Williams abschließend.
Das ganze Weihnachtsspecial von "Die Höhle der Löwen" kannst Du wie gewohnt auf Abruf bei RTL+ sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/pool/dpa, RTL / Bernd-Michael Maurer