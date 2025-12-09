Emotionales Geständnis bei "Die Höhle der Löwen": Investorin kommen die Tränen

Köln - In der " Höhle der Löwen " geht es eigentlich um nackte Zahlen und harte Fakten. Beim Weihnachtsspecial am Montagabend wird es plötzlich aber ungewohnt emotional, als die Investorenrunde über ihre jeweiligen Rituale zu den Festtagen sprach.

Die TV-Löwinnen Janna Ensthaler (41, l.), Judith Williams (54, Mitte) und Dagmar Wöhrl (71) haben beim Weihnachtsspecial von "Die Höhle der Löwen" am Montagabend von ihren Ritualen zu den Festtagen berichtet. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Während Ralf Dümmel (59) im letzten Jahr gemeinsam mit seiner Familie eine Essensausgabe besucht hat, um mittellosen Menschen eine Freude zu schenken, schickt Judith Williams (54) ihrem verstorbenem Vater Jahr für Jahr einen Brief zu Weihnachten und Janna Ensthaler (41) packt mit ihren Kindern Geschenke für ein Frauenhaus in Braunschweig.

Bei diesen rührenden Geschichten treten Dagmar Wöhrl (71) die Tränen in die Augen. "Es ist nicht so einfach", beginnt die gebürtige Nürnbergerin daraufhin zu erzählen und ergänzt: "Für mich ist Weihnachten nicht mehr so schön, wie es früher war."

Der traurige Grund: Seit 2001 muss die 71-Jährige die Festtage ohne ihren zweiten Sohn Emmanuel verbringen. Der starb bei einem Unfall im Alter von nur zwölf Jahren.

"Für mich war Weihnachten eigentlich immer das wichtigste Fest", erzählt Wöhrl weiter. Schließlich sei immer die ganze Familie unter dem Tannenbaum zusammen gekommen. "Wenn dann plötzlich ein Kind nicht mehr da ist, das kann man sich nicht vorstellen", führt die Löwin aus.