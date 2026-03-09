Leipziger liefert Rekordpitch bei "Die Höhle der Löwen": Aber reicht das für einen Deal?

Der Leipziger Gründer Vick de Froz Jorge Manuel möchte mit seinem Klebe-Maßband einen Deal bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" bekommen.

Von Tamina Porada

Leipzig/Köln - "Ich möchte mir heute ganz offiziell den Rekord für den schnellsten Pitch holen." Mit diesen Worten begrüßte Vick de Froz Jorge Manuel (32) aus Leipzig die Investoren in der neuen Folge "Die Höhle der Löwen". Dafür musste er sein Produkt in weniger als 50 Sekunden vorstellen.

Vick de Froz Jorge Manuel (32) möchte, dass sein Klebe-Maßband bald in jedem Haushalt liegt. © RTL / Bernd-Michael Maurer Das gelang ihm, denn die Idee hinter seinem Produkt "Klemab" ist eigentlich leicht erklärt: Man klebt es auf, nimmt Maß, schneidet es an der gewünschten Stelle ab und zieht das Klebe-Maßband rückstandslos wieder ab. "Gibt es das nicht schon?", fragte Frank Thelen (50) überrascht. Ja und nein, erklärte der Gründer. Er besitzt die europäischen Rechte an der Skala und der Machart. Das Besondere an seinem Klebeband ist auch, dass seine Skala die Normgenauigkeit eines Metalllinials besitzt und auf allen Untergründen hält. Die Höhle der Löwen Schreckmoment in TV-Show: Investor Frank Thelen in Unfall verwickelt Wie gut das funktioniert, wurde im Studio sichtbar. Die Löwensessel, Wände und der Boden wurden zugeklebt. Vick de Froz Jorge Manuel wünschte sich einen Löwen, der ihm Kontakte und ein Netzwerk bietet, denn er möchte mit seinem Produkt in die Baumärkte. Außerdem möchte er 50.000 Euro und bot dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile.

Wie gut das Band klebt, wurde beim Pitch im Studio verdeutlicht. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Frank Thelen zweifelte: "Warum hast du noch nicht Gas gegeben?"

Ralf Dümmel (59) war überzeugt vom "Klemab", vom Gründer und von der Bewertung. Er investierte. © RTL / Bernd-Michael Maurer Seit einem Jahr kann man das "Klemab" schon kaufen. Bisher allerdings nur online. Um die 1000 Rollen hat er bisher schon verkauft und circa 5000 Euro Umsatz eingefahren. Im Verkauf kostet das Produkt 7,90 Euro. "Warum hast du noch nicht Gas gegeben? Ich finde dich extrem sympathisch und charismatisch", hakte Frank Thelen nach. Seiner Ansicht nach hätte der Gründer es auf TikTok probieren sollen. Der Produktentwickler, der Betriebswirtschaftslehre studiert hat und schon ein Start-up für kochende Roboter gegründet und aufgebaut hat, sieht sich eher als Entwickler. Ihm ist es wichtiger, dass das Produkt qualitativ stimmt und er es auch selbst gebrauchen kann. Die Höhle der Löwen Ex-Nationalspieler wagt sich in Höhle der Löwen, dann wird es peinlich Ein Problem ist auch die Zielgruppe. "Das Produkt ist online, aber der Handwerker will's im Baumarkt kaufen", erläuterte er. Dann drohte die Stimmung zu kippen. Vier der fünf Löwen lehnten einen Deal ab. Die letzte Chance des Leipzigers war der Unternehmer Ralf Dümmel (59). "Ich glaube so was gehört in jeden Haushalt", sagte er. "Du stehst hier ganz am Anfang, aber du kommst mit einer fairen Bewertung." Er nahm den Deal an.