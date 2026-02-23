Junger Gründer erlebt TV-Debakel: "Sind wir hier bei 'Verstehen Sie Spaß?'"
Köln - Direkt zum Start der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" (DHDL) kassiert einer der mutigen Unternehmer einen der dicksten Aufreger von Investorin Judith Williams (54) aller Zeiten. Ist sein Traum damit am Ende?
Bereits zum 19. Mal öffnen die Investoren um Carsten Maschmeyer (66), Frank Thelen (50), Ralf Dümmel (59), Dagmar Wöhrl (71) und Janna Ensthaler (42) bei "DHDL" ihre Portemonnaies und Depots, um klugen Köpfen den Einstieg ins Business zu erleichtern.
Einer von ihnen: Patrick Beyer (23) aus Karlsruhe, der vor der namhaft besetzten Kohle-Jury seine Marke CONCARD vorstellen will.
Eine schlüpfrige Selbsterfahrung habe den Unternehmer eines Tages schließlich auf die Idee gebracht, eine flache Schutzhülle für im Portemonnaie gelagerte Kondome herzustellen.
Für 80.000 Euro bietet der Gründer 20 Prozent der Firmenanteile an - mit der Knallhart-Kritik von Judith Williams hat der Jungspund aber nicht gerechnet.
"Ich habe eine Frage und die Antwort ist hoffentlich 'ja'. Aber: Sind wir hier irgendwie bei 'Verstehen Sie Spaß?'", stellt die Unternehmerin in den Raum.
Judith Williams versteht die Welt nicht mehr
Unter dem Gelächter ihrer Investoren-Kollegen erklärt Beyer, dass er seinen Pitch ernst meine und keinerlei Schabernack im Sinne habe. "Ich mache das seit einem Jahr Vollzeit und meine das komplett ernst."
Eine Antwort, die Judith Williams aus allen Wolken fallen lässt. "Du machst das Vollzeit?! Das ist dein Ernst? Du kommst in die 'Höhle der Löwen' mit so einer seltsamen Scheckkarte, wo noch nicht mal das Kondom gescheit reinpasst? Das ist das uninvestierbarste Start-up, das ich jemals in der Höhle der Löwen gesehen habe."
Ihr Gegenüber bringt sie damit gewaltig aus der Fassung - ähnlich wie allen anderen Investoren hat es auch Patrick Beyer selbst die Sprache verschlagen, geplättet von der heftigen Kritik an seinem Produkt.
Einen Deal hat der Blondschopf am Ende übrigens nicht eintüten können. Dafür war die Kritik dann wohl zu vernichtend.
Die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen" laufen ab Montag (20.15 Uhr) auf VOX. Parallel sind die Episoden auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL / Bernd-Michael Maurer