Junger Gründer erlebt TV-Debakel: "Sind wir hier bei 'Verstehen Sie Spaß?'"

Köln - Direkt zum Start der neuen Staffel von " Die Höhle der Löwen " (DHDL) kassiert einer der mutigen Unternehmer einen der dicksten Aufreger von Investorin Judith Williams (54) aller Zeiten. Ist sein Traum damit am Ende?

Investorin Judith Williams (54) kann den Auftritt von CONCARD-Gründer Patrick Beyer nicht fassen und teilt diesem das unverfroren mit. © IMAGO / Horst Galuschka

Bereits zum 19. Mal öffnen die Investoren um Carsten Maschmeyer (66), Frank Thelen (50), Ralf Dümmel (59), Dagmar Wöhrl (71) und Janna Ensthaler (42) bei "DHDL" ihre Portemonnaies und Depots, um klugen Köpfen den Einstieg ins Business zu erleichtern.

Einer von ihnen: Patrick Beyer (23) aus Karlsruhe, der vor der namhaft besetzten Kohle-Jury seine Marke CONCARD vorstellen will.

Eine schlüpfrige Selbsterfahrung habe den Unternehmer eines Tages schließlich auf die Idee gebracht, eine flache Schutzhülle für im Portemonnaie gelagerte Kondome herzustellen.

Für 80.000 Euro bietet der Gründer 20 Prozent der Firmenanteile an - mit der Knallhart-Kritik von Judith Williams hat der Jungspund aber nicht gerechnet.

"Ich habe eine Frage und die Antwort ist hoffentlich 'ja'. Aber: Sind wir hier irgendwie bei 'Verstehen Sie Spaß?'", stellt die Unternehmerin in den Raum.