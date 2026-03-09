Zehn Jahre nach Mega-Deal: Diese Unternehmer träumen von festem Sitz in "Höhle der Löwen"

Köln - Mehr als zehn Jahre lang zählt " Die Höhle der Löwen " schon zum Inventar des TV-Programms und zieht regelmäßig jede Menge Fans vor die Glotze. Jetzt träumen zwei alte Bekannte sogar von einem eigenen Stuhl zwischen Judith Williams (54) und Co.

In der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" sind zum zweiten Mal Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut als Gast-Löwen dabei. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Ein Jahrzehnt ist es her, dass sie selbst mit ihrer Marke vor die Millionen-Jury getreten sind und mit Investor Frank Thelen (50) einen Deal über 300.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile unter Dach und Fach gebracht haben.

Die Rede ist von Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut!

Neben ihrem damaligen Geschäftspartner schauen die beiden in der neuen Folge am Montagabend (20.15 Uhr) nach 2021 zum zweiten Mal als Gast-Löwen vorbei, um den ein oder anderen lukrativen Deal an Land zu ziehen.

Für die Zukunft könnten sie sich sogar vorstellen, deutlich häufiger bei "DHDL" zu sehen zu sein.

"Die Rolle als Gastlöwen macht uns unglaublich viel Spaß. Die Fernsehwelt ist faszinierend. [...] Ein fester Stuhl im Löwen-Rudel? Das wäre natürlich ein Traum", verrät das Investoren-Paar im Interview mit "spot on news".