Zehn Jahre nach Mega-Deal: Diese Unternehmer träumen von festem Sitz in "Höhle der Löwen"
Köln - Mehr als zehn Jahre lang zählt "Die Höhle der Löwen" schon zum Inventar des TV-Programms und zieht regelmäßig jede Menge Fans vor die Glotze. Jetzt träumen zwei alte Bekannte sogar von einem eigenen Stuhl zwischen Judith Williams (54) und Co.
Ein Jahrzehnt ist es her, dass sie selbst mit ihrer Marke vor die Millionen-Jury getreten sind und mit Investor Frank Thelen (50) einen Deal über 300.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile unter Dach und Fach gebracht haben.
Die Rede ist von Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut!
Neben ihrem damaligen Geschäftspartner schauen die beiden in der neuen Folge am Montagabend (20.15 Uhr) nach 2021 zum zweiten Mal als Gast-Löwen vorbei, um den ein oder anderen lukrativen Deal an Land zu ziehen.
Für die Zukunft könnten sie sich sogar vorstellen, deutlich häufiger bei "DHDL" zu sehen zu sein.
"Die Rolle als Gastlöwen macht uns unglaublich viel Spaß. Die Fernsehwelt ist faszinierend. [...] Ein fester Stuhl im Löwen-Rudel? Das wäre natürlich ein Traum", verrät das Investoren-Paar im Interview mit "spot on news".
Krasse Verwandlung, es folgten Hass-Kommentare
Aber nicht nur beruflich hat sich hinter verschlossenen Türen viel getan - auch optisch haben die beiden Ex-Inhaber von Ankerkraut nach dem Verkauf an Nestlé eine Transformation hingelegt.
"Die Kommentare auf Social Media waren teilweise wirklich heftig und einige sogar unter der Gürtellinie. Unser Aussehen, unsere Kleidung und unser Verhalten wurden stark kommentiert", erklärt Stefan die damaligen Netz-Reaktionen auf die TV-Ausstrahlung.
Einer freut sich auf die Begegnung mit seinen alten Schützlingen am meisten: Frank Thelen. "Solche Situationen erfüllen mich vor allem mit Stolz."
Für die Anfeindungen auf Social Media hat der Tech-Millionär derweil keinerlei Verständnis und stärkt Anne und Stefan den Rücken. "Hass im Netz dürfen wir nicht tolerieren. Man kann unterschiedliche Meinungen haben und sie konstruktiv äußern. Aber alles, was unter die Gürtellinie geht, ist nicht in Ordnung."
Die neue Folge von "Die Höhle der Löwen" läuft am Montagabend ab 20.15 Uhr bei VOX. Parallel ist die neueste Ausgabe auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL / Bernd-Michael Maurer