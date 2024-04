"Höhle der Löwen": Berliner Gründer mögen kein Bier - doch überzeugt ihr Super-Cocktail?

"Das, was wir können, kann keiner", ist Saif überzeugt. Was die Investoren noch nicht wissen: Mit ihren Cocktails konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr bereits mehr als vier Millionen Euro umsetzen. Seit der Gründung im Jahr 2015 waren es sogar zwölf Millionen Euro Umsatz.

Mit dieser werden die Cocktails samt Beeren oder frischer Minze in Flaschen abgefüllt und eingefroren. Vor dem Verzehr wird die Flasche für zwei bis drei Minuten in warmes Wasser gelegt - und Prost! Noch schneller geht es mit dem eigens entwickelten Toaster, der den Cocktail in 30 Sekunden servierbereit macht.

Gemeinsam mit Saif und Andreas entwickelt er Jahre später "kukki Cocktail". "Wir sind weltweit die Einzigen, die Eiswürfel und frische Früchte in der Flasche haben und somit immer einen frischen, eiskalten Cocktail servieren können", so Andreas.

Das Angebot des Trios: 750.000 Euro für fünf Prozent der Firmenanteile. Doch auch wenn die Löwen durchaus Anerkennung für das Produkt zeigen, sind sie am Ende nicht überzeugt von dem Deal. Denn noch steht das junge Unternehmen in den roten Zahlen. Am Ende will keiner von den Löwen investieren.

Wie es weitergehen kann, lässt sich am Beispiel einer anderen Berlinerin sehen. Vor drei Jahren konnte Gründerin Swantje van Uehm (36) aus Berlin Löwin Judith Williams (52) von ihrer natürlichen und komplett veganen Make-up-Marke "NUI Cosmetics" überzeugen.

Seither läuft die Zusammenarbeit sehr erfolgreich: "Wir haben es geschafft, 11,5 Millionen Euro umzusetzen. Das ist unvergleichlich", schwärmte Judith Williams beim Wiedersehen in der neuen Staffel.

Jetzt will das Unternehmen einen neuen Markt erschließen: Es geht nach New York! "Das war unser Traum", freut sich Swantje van Uehm. Das "Höhle der Löwen"-Team begleitet die Gründerin bei ihren ersten Schritten im Big Apple, unter anderem beim Termin in der New York Makeup Academy.

