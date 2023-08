"Höhle der Löwen": Leipziger Start-Up lässt Investoren zu kleinen Künstlern werden

Uli Seis (40) und seine Frau Alice von Gwinner (36) haben sich beim Studium der Medienwissenschaften in Weimar kennengelernt. © RTL / Frank W. Hempel

Uli Seis (40) und Alice von Gwinner (36) sind seit 14 Jahren ein Paar, seit zwei Jahren verheiratet und seit knapp vier Jahren die Köpfe hinter einem ganz besonderen Projekt. Die beiden haben ihre Leidenschaft für Kino und Trickfilm zum Beruf gemacht und ein Malbuch entwickelt, das von Kindern gemalte Bilder in Trickfilme verwandelt: Der Mitmalfilm!



"Beim Filmgucken fasziniert mich, dass man wirklich in eine Fantasiewelt abtauchen kann. Wir hatten lange überlegt, wie man Kinder bei einem Trickfilm mitmachen lassen könnte und sind schließlich darauf gekommen, wie das funktionieren könnte", berichtete Animator Uli Seis.

Und die Idee geht so: Von Kindern gemalte Hintergründe in einem Malbuch werden abfotografiert und in eine App übertragen. Dort wird das gemalte Kunstwerk in einen bereits bestehenden Trickfilm eingefügt und kann innerhalb von wenigen Minuten wie im Fernsehen auf dem Handy bestaunt werden.

"Sie glauben nicht, wie stolz die Kinder sind, wenn sie dann das fertige Ergebnis sehen", versprach das Trickfilm-Duo den Löwen.