Horror-Beichte in der "Höhle der Löwen": Ralf Dümmel raste mit Tempo 200 in einen Schwertransport

Köln/Herford – Bestürzte Reaktionen in der " Höhle der Löwen "! Zwei Gründer holen mit ihrem Pitch bei Ralf Dümmel (56) Erinnerungen an ein wahrhaft traumatisches Erlebnis wieder hoch. Der Unternehmer hatte vor vielen Jahren einen echten Horror-Unfall auf der Autobahn.

Burhan Epaydin (27, r.) und Leonard Scheidt (25) stellen ihre App "MyGutachter" in der "Höhle der Löwen" vor. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Die langjährigen besten Freunde Burhan Epaydin (27) und Leonard Scheidt (25) aus Herford (NRW) wollen Autofahrern mit ihrem Start-up "MyGutachter" das Leben einfacher machen.

Denn wenn es mal zu einem Unfall kommt - ob als Verursacher oder als Geschädigter -, ist das an sich schon schlimm genug. Dass danach auch der Gang zur Polizei, zur Versicherung und häufig auch zum Gutachter fällig wird, kostet neben Nerven auch ziemlich viel Zeit, erklären die Gründer.

Mit ihrer App soll die Ermittlung der Schadenshöhe nun aber ganz ohne umständliches Prozedere möglich werden. "Wir bieten digitale Unfallgutachten ohne Sucherei - und das innerhalb von 15 Minuten", lautet das Versprechen von "MyGutachter".

In wenigen Schritten können Unfallbetroffene alle wichtigen Informationen an einen KFZ-Sachverständigen übermitteln. Dieser erstellt dann ein Gutachten, welches anschließend an einen Partner-Anwalt weitergeleitet wird, der sich mit der gegnerischen Seite kurzschließt.

Mit einem Investment von 150.000 Euro möchten die Gründer ihre Marketingaktivitäten ausbauen. Im Gegenzug bieten sie den Löwen 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.