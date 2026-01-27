Emotionaler als je zuvor: RTL teilt erste Details zu neuer "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Köln - Früher als jemals zuvor dürfen sich TV -Zuschauer auf die Gründer-Show " Die Höhle der Löwen " freuen.

Kämpfen auch in diesem Jahr um die besten Deals (v.l.n.r.): Janna Ensthaler (42), Dagmar Wöhrl (71), Carsten Maschmeyer (66), Judith Williams (54), Frank Thelen (50) und Ralf Dümmel (59). © RTL / Boris Breuer

Die 19. Staffel startet bereits in wenigen Wochen am 23. Februar mit acht neuen Folgen auf VOX. Das hat Muttersender RTL am Dienstag mitgeteilt.

In den Vorjahren wurde die Show überwiegend im März oder April (Frühjahrsstaffel) bzw. im August oder September (Herbststaffel) ausgestrahlt.

Dabei sind auch in diesem Jahr wieder die altbekannten Gesichter: Handelsprofi Ralf Dümmel (59), Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer (66), Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (71), Beauty-Expertin Judith Williams (54), Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler (42) und Unternehmer und Investor Frank Thelen (50) werden auch in der 19. Staffel als Investoren fungieren.

Freuen dürfen sich die Fans zudem auf "einige der emotionalsten und kontroversesten Momente der 'DHDL'-Geschichte", betont RTL. Demnach werde eines der Start-ups "einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten" erleben, während ein anderes eine Idee präsentiert, die Leben retten soll.