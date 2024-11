Paukenschlag bei "Die Höhle der Löwen": Publikumslieblinge steigen aus!

Köln - Das ist eine faustdicke Überraschung: Zwei Publikumslieblinge von " Die Höhle der Löwen " werden bald nicht mehr in dem VOX-Format zu sehen sein. Das Duo verlässt die Sendung auf eigenen Wunsch!

Seit 2020 ist der 35-Jährige, der in Dortmund geboren wurde, Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers MDS Holding. Darauf wolle er sich jetzt voll fokussieren.

"Es stimmt. Ich werde die Höhle der Löwen verlassen. Ich habe gemerkt in den letzten sieben, acht Monaten, dass ich es zeitlich einfach nicht mehr hinbekomme, den Dreharbeiten und meinem Beruf gerecht zu werden. Darum mache ich den Platz frei", erklärt Schulz gegenüber BILD .

Die Rede ist von Tillman Schulz (35) und Nils Glagau (49). Während Schulz erst seit 2023 dabei ist, gehört Glagau quasi zum Inventar der Investoren-Show, denn der 49-Jährige gehört dem Team seit 2019 an.

Die beiden Investoren werden bei der Weihnachtsfolge noch zu sehen sein. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Auch Glagau hat sich zu seinem Abschied aus der Show geäußert. "Es war eine tolle Erfahrung, bei der ich eine Menge lernen konnte! Ich schätze das Format als eines, das dem Thema Gründertum Öffentlichkeit und den Start-ups wichtige 'Starthilfe' für die Unternehmensgründung bietet", so der Geschäftsführer von Orthomol.

Allen Beteiligten wünsche er weiterhin viel Erfolg, doch jetzt sei es für ihn an der Zeit, das Format zu verlassen. "Ich bleibe natürlich weiter an der Seite 'meiner Start-ups', freue mich aber darauf, wieder mehr Zeit für eigene unternehmerische Vorhaben und Projekte zu haben", kündigt der 49-Jährige an.

Allerdings sind die beiden Investoren noch eine Weile im TV zu sehen. Denn sowohl in der Weihnachtsfolge im Dezember als auch in der kommenden Staffel im Frühjahr 2025 werden die Investoren bei den Deals noch mitmischen.

Erst dann müssen sich die "DHDL"-Fans endgültig von den beiden Publikumslieblingen verabschieden.