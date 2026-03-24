"Du bist zu teuer": Leipziger Gründer müssen bei "Die Höhle der Löwen" einstecken
Leipzig/Köln - "Wir wollen älteren Menschen helfen, länger allein selbstständig zu leben." Mit dieser Ansage kommt das Team von "ANABOX smart" aus Leipzig in "Die Höhle der Löwen". Doch vor allem vertrieblich stehen sie noch ganz am Anfang und benötigen viel Hilfe.
Die Leipziger haben einen digitalen Medikamentenspender erfunden. Die Box blinkt und piept, wenn die Tabletten eingenommen werden sollen. Über Sensoren wird die Einnahme registriert und dann in Echtzeit per App an Angehörige übermittelt. Bei vergessen Tabletten kriegen diese extra eine Nachricht.
"Wir suchen einen starken Partner, der uns hilft, das Produkt am Markt zu positionieren", erklärt Jürgen Burkert (66), Partner von "ANABOX smart", in der neuen Folge.
Dafür wollen die Gründer 180.000 Euro und bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile.
Die Box ist technisch komplett entwickelt. Es gibt ein europäisches Patent, eine lange Akkulaufzeit und ein ausgeklügeltes System. Laut der Weltgesundheitsorganisation nimmt etwa die Hälfte aller Patienten ihre Medikamente nicht korrekt ein. Einen Markt gibt es also auch.
Allerdings bauen die Gründer das Produkt selbst. "Du bist zu teuer", stellt Tech-Investor Frank Thelen (50) schockiert fest. Allein in der Produktion kostet die Box 100 Euro. Bisher wurden erst 20 Stück davon verkauft. Drei Löwen springen ab. Stehen die Gründer damit vor dem Aus?
Frank Thelen: "Ihr lebt in einer Traumwelt"
"Wenn man seine Großeltern richtig dolle liebt, dann gibt man dafür auch was aus", sagt Unternehmerin Janna Ensthaler (42) nachdenklich. "Mit der Bewertung, die ihr aufruft, ist es ein echt steiniger Weg. Ich schwanke und deswegen bin ich raus."
Die letzte Hoffnung der Gründer ist Frank Thelen. Doch er zweifelt stark. "Ihr habt echt ein Thema in der Technik. Ihr müsst das Gerät günstiger bauen. Ich glaube, ihr lebt da in einer Traumwelt", kritisiert er.
Die Leipziger wollen, dass ihre Medikamentenbox in den Krankenkassenkatalog kommt und von der Kasse übernommen wird. Mit einem Abo-Modell könnte es gemietet werden. "Ihr unterschätzt, wie schwierig und unwahrscheinlich es ist, dass dieses Produkt ein Erfolg wird", erklärt Thelen.
Trotzdem fixt ihn die Idee an. Mit seinem Team könnte er sich vorstellen, dass er die "ANABOX smart" groß macht, aber er stellt harte Bedingungen für einen Einstieg und fordert viel höhere Unternehmensanteile. "Es ist eine große Chance, aber weit weg von dem, was wir ursprünglich aufgeschrieben haben", überlegen die Gründer.
Werden sie den Deal des Investors annehmen?
Die ganze Folge von "Die Höhle der Löwen" mit den Gründern der "ANABOX smart" seht Ihr am 23. März um 20.15 Uhr bei VOX oder vorab zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Bernd-Michael Maurer