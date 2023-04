Sie begeistert mit ihrem "Zauberstab": Dresdnerin sackt Deal in "Die Höhle der Löwen" ein

Dresden - "Ich bin super gerne bereit, das mit Ihnen zu machen" - mit diesen Worten schnappte sich die Dresdnerin Linda Koller (28) in der TV-Ausstrahlung von " Die Höhle der Löwen " am Montagabend einen Deal.

Nach dem Auftritt in der "Höhle der Löwen" ging es für Linda Koller direkt in den Arbeitsprozess mit Ralf Dümmel. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Doch ihr bisheriger Plan schien sofort vergessen: Innerhalb weniger Sekunden schnappte die 28-Jährige zu und sicherte sich damit eine Zusammenarbeit mit dem langjährigen VOX-Löwen.

"Da Ralf Dümmel von Anfang an mein Wunsch-Löwe war, lag mein Fokus in gewisser Weise schon auf ihm", so Linda Koller gegenüber TAG24. Für sie sei es der ideale Investor, wenn es darum geht, ein Produkt in den Einzelhandel zu bringen.

"Zudem habe ich bei ihm menschlich gesehen die größten Parallelen erkannt, die mir in einer langfristigen Zusammenarbeit wichtig sind. Da habe ich die größere Anzahl an Prozenten, die ich abgegeben habe, verkraften können", erzählt die junge Unternehmerin.

Mittlerweile würde sie durch den Deal nicht mehr als Einzelkämpferin dastehen, sondern könnte auf die Zusammenarbeit mit dem kompletten Team von Ralf Dümmel setzen.