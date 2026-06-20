Wirbel um "Die Höhle der Löwen": Star-Investorin gibt ungewollt geheimes Detail preis, VOX reagiert
Köln - Dagmar Wöhrl (72) hat offenbar versehentlich ein geheimes Detail zur neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" verraten. VOX reagiert sofort.
In einer Instagram-Story gewährte die 72-jährige Unternehmerin ihren Followern jüngst mal wieder einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der beliebten Gründershow. An Geheimhaltung hat sie in diesem Moment aber wohl nicht gedacht.
Wöhrl zeigte sich in dem Clip nämlich nicht nur mit ihrer Kollegin Janna Ensthaler. Es waren auch noch zwei unbekannte Gesichter am Set zu sehen. Kurz darauf löschte die Blondine die Sequenz zwar wieder, doch da war es längst zu spät.
Gegenüber "spot on news" bestätigte der Kölner Privatsender kurz darauf die beiden Neuzugänge in der Löwenriege. "Wir freuen uns sehr, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch Teil der Jubiläumsstaffel […] sein werden", wird eine Sprecherin zitiert.
Weiter heißt es in dem ungeplant frühen Statement: "Die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen bereits auf Hochtouren, und die Vorfreude auf den Herbst ist riesig." Nähere Informationen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Dazu zählt neben der weiteren Besetzung unter anderem auch der konkrete Starttermin für die Jubiläumsausgabe. Bis es so weit ist, gelte das altbekannte Credo der Macher: "In der Höhle bleibt es immer spannend."
Neuer "Die Höhle der Löwen"-Investor schaffte es auf die Forbes-Liste
Aber was qualifiziert die beiden Neulinge eigentlich für ihren Investoren-Job im Rahmen der VOX-Sendung? Andreas Herb steht aktuell an der Spitze der MBG Group, ein Getränkeunternehmen mit Sitz in Paderborn.
Nach Angaben des Konzerns hat er mit Marken wie Salitos und Scavi & Ray "ein Multimillionen-Business aufgebaut und sich gleichzeitig als einflussreicher Business-Influencer etabliert". Auf Instagram folgen ihm rund 300.000 User.
Johannes Kliesch ist seinerseits Mitgründer der Lifestyle-Marke Snocks und wurde von Forbes in die renommierte Liste "30 Under 30 Europe" in der Kategorie Retail und E-Commerce aufgenommen.
Auf der Unternehmenswebsite wird er zudem als Investor, Speaker und Podcast-Host vorgestellt. Seine Instagram-Präsenz ist hingegen ausbaufähig. Unter dem Namen "johannes.snocks" folgen ihm "nur" 49.000 Abonnenten.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa