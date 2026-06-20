Wirbel um "Die Höhle der Löwen": Star-Investorin gibt ungewollt geheimes Detail preis, VOX reagiert

Köln - Dagmar Wöhrl (72) hat offenbar versehentlich ein geheimes Detail zur neuen Staffel von " Die Höhle der Löwen " verraten. VOX reagiert sofort.

Dagmar Wöhrl (72) zählt auch in der Jubiläumsstaffel von "Die Höhle der Löwen" wieder zur Investoren-Riege. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In einer Instagram-Story gewährte die 72-jährige Unternehmerin ihren Followern jüngst mal wieder einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der beliebten Gründershow. An Geheimhaltung hat sie in diesem Moment aber wohl nicht gedacht.

Wöhrl zeigte sich in dem Clip nämlich nicht nur mit ihrer Kollegin Janna Ensthaler. Es waren auch noch zwei unbekannte Gesichter am Set zu sehen. Kurz darauf löschte die Blondine die Sequenz zwar wieder, doch da war es längst zu spät.

Gegenüber "spot on news" bestätigte der Kölner Privatsender kurz darauf die beiden Neuzugänge in der Löwenriege. "Wir freuen uns sehr, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch Teil der Jubiläumsstaffel […] sein werden", wird eine Sprecherin zitiert.

Weiter heißt es in dem ungeplant frühen Statement: "Die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen bereits auf Hochtouren, und die Vorfreude auf den Herbst ist riesig." Nähere Informationen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Dazu zählt neben der weiteren Besetzung unter anderem auch der konkrete Starttermin für die Jubiläumsausgabe. Bis es so weit ist, gelte das altbekannte Credo der Macher: "In der Höhle bleibt es immer spannend."