"Die Passion"-Cast komplett! Fans wählen Kult-Star als Bösewicht für RTL-Kreuzigung!

Schauspieler Ralf Richter (66, "Bang Boom Bang") verkörpert bei "Die Passion" die Rolle des Schurken Barabbas. © RTL / hb management/ Rumble59

Schon am Mittwoch (27. März) findet das aufwendige Live-Event statt. Spielort ist der Friedrichsplatz in Kassel. Die erste Ausgabe der "größten Geschichte aller Zeiten" ging einst in Essen über die Bühne und wurde im Netz unter anderem als "Fremdscham-Festival" betitelt.

In der documenta-Stadt sollen wieder etliche Promis aus Funk und Fernsehen mitwirken und die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszenieren - untermalt mit Popsongs, die "in die heutige Zeit transportiert werden".

In unregelmäßigen Abständen teilten die Kölner Fernsehmacher in der vergangenen Wochen die Besetzungen der einzelnen Rollen mit. Jetzt steht auch der letzte Name im Cast der "Passion" fest.

Kult-Schauspieler Ralf Richter (66, "Bang Boom Bang") übernimmt in diesem Jahr die Rolle des Schurken Barabbas. Das Besondere: Der 66-Jährige wurde tatsächlich vom Publikum ausgewählt.