Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt: Wer gewinnt das "Dein Song"- Finale?
Von Marie-Hélèn Frechon
Hürth/Erfurt - Singen um die Trophäe für den Musik-Nachwuchs: Acht junge Kandidatinnen und Kandidaten treten im Finale der KiKA-Casting-Show "Dein Song" an.
Bei der Live-Übertragung aus Hürth bei Köln entscheidet sich am Freitagabend, wer die 18. Staffel des Songwriting-Wettbewerbs gewinnt.
Per Telefon und online können die Zuschauerinnen und Zuschauer über ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen.
Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sind 13 bis 18 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichen Bundesländern. Die sieben Finalisten-Acts – darunter ein Geschwister-Duo – haben sich gegen mehrere junge Künstler durchgesetzt.
Neben einer Trophäe winken den Gewinnern bei "Dein Song" 5000 Euro Talentförderung. Der Schweizer Sänger Luca Hänni (31) und Influencerin Jeannie Naomi Wagner (27) moderieren die Show.
Um mitzumachen, reichen Kinder und Jugendliche selbst geschriebene Songs ein und präsentieren sie vor einer Jury. In diesem Jahr entschieden Johannes Strate (Revolverheld) und die Sängerinnen Madeline Juno und Aisha Vibes, wer weiterkommt.
Jetzt für 19. Staffel von "Dein Song" bewerben
Mit einem Musikpaten oder einer Musikpatin arbeiten die Kandidaten weiter an ihrem Song.
Zu den Patinnen und Paten in diesem Jahr gehören Musiker, Produzent und YouTube-Star Marti Fischer ("Barbaras Rhabarberbar"), die Singer-Songwriterinnen Loi, Esther Graf, LOTTE und Leslie Clio sowie die beiden Singer-Songwriter Tom Twers und Levent Geiger.
Bewerbungen für die 19. Staffel von "Dein Song" sind bereits möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa