Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt: Wer gewinnt das "Dein Song"- Finale?

Hürth/Erfurt - Singen um die Trophäe für den Musik -Nachwuchs: Acht junge Kandidatinnen und Kandidaten treten im Finale der KiKA-Casting-Show "Dein Song" an.

Dem Sieger von "Dein Song" winkt nicht nur ein Pokal, sondern auch eine Talentförderung in Höhe von 5000 Euro. © Henning Kaiser/dpa

Bei der Live-Übertragung aus Hürth bei Köln entscheidet sich am Freitagabend, wer die 18. Staffel des Songwriting-Wettbewerbs gewinnt.

Per Telefon und online können die Zuschauerinnen und Zuschauer über ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen.

Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sind 13 bis 18 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichen Bundesländern. Die sieben Finalisten-Acts – darunter ein Geschwister-Duo – haben sich gegen mehrere junge Künstler durchgesetzt.

Neben einer Trophäe winken den Gewinnern bei "Dein Song" 5000 Euro Talentförderung. Der Schweizer Sänger Luca Hänni (31) und Influencerin Jeannie Naomi Wagner (27) moderieren die Show.

Um mitzumachen, reichen Kinder und Jugendliche selbst geschriebene Songs ein und präsentieren sie vor einer Jury. In diesem Jahr entschieden Johannes Strate (Revolverheld) und die Sängerinnen Madeline Juno und Aisha Vibes, wer weiterkommt.