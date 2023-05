Die Sportschau ist heute ein Muss! Was läuft sonst noch am Samstag im TV?

Deutschland - Was läuft am heutigen Samstag im Fernsehen? Die TAG24-TV-Tipps verraten es Euch! Neben dem finalen Spieltag in der Bundesliga solltet Ihr Euch auch einen spannenden Thriller mit Al Pacino nicht entgehen lassen.

Sie war DIE Playmate-Ikone der 90er-Jahre: In der Netflix-Doku You Don't Know Me wird die bewegende Geschichte von Model und Schauspielerin Anna Nicole Smith (†39) erzählt. Von ihrer (angeblich) zerrütteten Kindheit über ihren kometenhaften Aufstieg, bis hin zu ihrem tragischen Tod. Absolut sehenswert!



Netflix