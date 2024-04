Darum ist "Pirates of the Caribbean" ein absolutes No-Go

Im TV laufen am heutigen Sonntag wieder einige Highlights, die Ihr nicht verpassen solltet. TAG24 gibt einen Überblick.

Von Saskia Hotek

Dresden - Die Woche ist geschafft und es ist Zeit für etwas Entspannung. Von der Couch aus habt Ihr die beste Sicht auf den Fernseher. Im TV laufen am heutigen Sonntag wieder einige Highlights, die Ihr nicht verpassen solltet.

Pflichttermin

Man kann sich endlos darüber streiten, wer der beste James Bond aller Zeiten ist. Für mich ist es eindeutig Daniel Craig (56)! Er hat eine neue Ära der Film-Reihe eingeleitet, die in einem epischen letzten Teil endete. Immer wieder gern schaue ich mir seine Anfänge als britischer 007-Agent in Casino Royale (2006) und Ein Quantum Trost (2008) an. ab 20.15 Uhr, Sat.1

Daniel Craig (56) übernimmt als 007. © Columbia Pictures Industries

Geheimtipp

Wer darüber nachdenkt, sich einen Hund anzuschaffen, sollte vorher wissen, worauf er/sie sich dabei einlässt. Gerade Welpen sind eine besondere Herausforderung. Damit man weiß, worauf man im Alltag und bei der Erziehung, vor allem in den ersten Jahren, achten sollte, findet bei Martin Rütter - Die Welpen kommen wertvolle Tipps. 19.05 Uhr, RTL

Martin Rütter (53) gibt wieder tolle Tipps für den Umgang mit Hunden. © RTL/Arya Shirazi

Bloß nicht!

Johnny Depp (60) ist ein Publikumsmagnet und zieht regelmäßig unzählige Zuschauer an. Auf mich hat er allerdings eine abstoßende Wirkung. Er mag ein begnadeter Schauspieler sein. Doch durch sein exzentrisches Auftreten in der Realität hat er bei mir jegliche Sympathien verloren. Deshalb kann ich mir seine Filme wie Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017) einfach nicht ansehen. 20.15 Uhr, RTL

Johnny Depp (rechts) spielt wieder den Piratenkapitän Jack Sparrow. © RTL/2017 Disney Enterprises

Streaming

Die Bilder von Notre-Dame in Flammen (2022) haben sich in das kollektive Gedächtnis gebrannt. Hunderte Rettungskräfte versuchten am 15. April 2019, den Brand zu bekämpfen und vor allem die kostbaren Reliquien vor dem Feuer zu schützen. Das Filmdrama, das auch Originalaufnahmen von der Katastrophe enthält, zeigt, wie die Retter teilweise ihr Leben dabei aufs Spiel setzten. ZDF-Mediathek

Feuerwehrleute wollen aus Notre-Dame kostbare Reliquien vor dem Feuer retten. © Guy Ferrandis