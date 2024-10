Ex-Turnstar Philipp Boy aus TV-Show geworfen

Jemeppe-sur-Sambre (Belgien) - Dieses Psychospiel ist einfach sooo gut! In einer Promi-Gruppe müssen in "Die Verräter" ebenjene enttarnt werden. Wir Zuschauer kennen die "Bösen" von Anfang an, der Cast tappt zum Großteil im Dunkeln und hat schon einige Loyale rausgeschmissen. In Folge 5 gibt's aber den großen Knall.