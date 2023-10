Die Wollnys im Baby-Glück: Gleich vier Kinder auf einen Streich getauft!

Hückelhoven – Für die Wollnys stand am Wochenende ein wichtiger Tag an: Gleich vier Sprösslinge der bekannten Großfamilie wurden auf einen Schlag getauft!

Es sei ein "traumhaft schöner Tag" gewesen, erklärte die Mutter der kleinen Hope Angel Silvia sowie der Zwillinge Casey und Emory (2): "Danke an alle, die den Tag so besonders gemacht haben."

Genau das ist am vergangenen Samstag passiert, wie Sarafina Wollny (28) nun als Erste in einem Instagram-Posting verriet. "21.10.2023 - Unsere kleine Prinzessin wurde gestern gemeinsam mit ihrer Cousine Haylie und ihren Cousins Aurelio und Linus getauft."

Da scheint es nur naheliegend, einen wichtigen Meilenstein im Leben der neuen Erdenbürger - ihre Taufe - nicht etwa getrennt voneinander, sondern in einer einzigen großen Zeremonie zusammen zu feiern.

So wurden gleich mehrere von Silvias erwachsenen Töchtern zum ersten oder sogar bereits zum wiederholten Mal Mutter.

Der Clan um Familienoberhaupt und Vielfach-Oma Silvia Wollny (58) durfte sich in den vergangenen Monaten und Jahren über einen regelrechten Kindersegen freuen.

Auch Lavinias (23) zweites Kind, Söhnchen Linus (l.) und Loredanas (19) Sohn Aurelio (r.) gehören jetzt offiziell einer Religion an. © Montage: Instagram/Lavinia Wollny, Instagram/Screenshot/Loredana Wollny

Wer nun vor lauter Namen den Überblick verloren hat, hier noch einmal alle Taufkinder in der Übersicht:

Hope - Tochter von Sarafina und Peter Wollny, geboren im Juli 2023

- Tochter von Sarafina und Peter Wollny, geboren im Juli 2023 Haylie - Tochter von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, geboren im Februar 2022

- Tochter von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, geboren im Februar 2022 Linus - Sohn von Lavinia und Tim, geboren im April 2023

- Sohn von Lavinia und Tim, geboren im April 2023 Aurelio - Sohn von Loredana Wollny und ihrem Verlobten Servet, geboren im Dezember 2022

"Was für ein schöner Tag", meldete sich nach Sarafina auch Lavinia (23) bei Instagram zu Wort. Die 23-Jährige ließ als einzige Wollny-Tochter gleich zwei eigene Kinder taufen.

Loredana (19) teilte als einzige Tauf-Mama keinen eigenen Beitrag zum Ehrentag ihres Söhnchens Aurelio, gab jedoch in einer Story einen kurzen Einblick in die Feierlichkeiten. So konnten sich die Wollnys über zwei aufwendig verzierte Torten mit den Namen beziehungsweise Spitznamen ihrer frisch-geweihten Sprösslinge freuen.