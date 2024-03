Nächster Wollny-Eklat: Jetzt knallt es auch zwischen Sarafina und Schwester "Este"

Türkei - Der Auftakt zur neuen Staffel von " Die Wollnys " hielt sofort jede Menge Zündstoff bereit. Unter anderem bekamen sich Sarafina Wollny (29) und ihre Schwester Estefania (22) in die Haare!

Mama Sarafina Wollny (29) und Oma Silvia (59) kümmern sich bei brütender Hitze um das Wohl der erst wenige Wochen alten Hope. © RTLZWEI

In der aktuellen Doppelfolge gerät Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie an ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei gehörig ins Schwitzen. Der Grund: Es gibt keinen Strom mehr - und das bei 40 Grad im Hochsommer!

"Seitdem wir hier in Ilica leben, ist das schon öfters passiert. Wir standen schon fünf Tage komplett ohne Strom da", stöhnt Oberhaupt Silvia (59) in die Kamera. Estefania ergänzt: "Du hast kein Licht und die Klimaanlagen funktionieren nicht."

Das ist für die 22-jährige Sängerin aber längst noch nicht das Schlimmste. "Wenn du Pech hast, hast du auch keinen Akku mehr und kannst dein Handy dann nicht laden", erklärt sie ihr ganz persönliches Horror-Szenario.

Für ihre Schwestern Sarafina und Lavinia (24) ergibt sich aber noch ein anderes Problem. Ohne Strom steht kein warmes Wasser für die Milchflaschen ihrer Kleinkinder mehr zur Verfügung. Zum Glück hat Ehemann Peter (31) vorgesorgt und eine Powerstation besorgt.

"Das ist nur für den Notfall!", betont der Hobbyangler gegenüber seinen Schwägerinnen Estefania und Loredana (20). "Wenn ein Akku leer ist, dann ist er leer. Da braucht keiner auf die Idee zu kommen, mal eben ein Handy mitzuladen."