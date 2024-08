Silvia Wollny kehrt Kindern und Enkeln den Rücken: "Ich habe keinen Bock mehr"

Hückelhoven/Türkei - Die neue Staffel von " Die Wollnys " beginnt mit einem großen Knall. Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) zieht die Reißleine und lässt ihre Kinder sowie Enkel einfach in Deutschland zurück!

Irgendwann platzt der ehemaligen " Promi Big Brother "-Gewinnerin der Kragen und sie haut mit der geballten Faust auf den Tisch, um für Ruhe zu sorgen. Um wieder Herrin der Lage zu werden, gibt es für sie nur eine Lösung: Flucht in die Türkei!

Eigentlich will Silvia mit ihrem Verlobten Harald bloß einen Einkaufszettel schreiben. Kindergeschrei und quietschende Spielzeuge machen jedoch ihr einen Strich durch die Rechnung. "Das ist ein Irrenhaus", konstatiert sie. "Du kannst nie zur Ruhe kommen!"

"Du hast jeden Tag, 24/7, die ganze Woche über Durchgangsverkehr", beklagt sich die Elffach-Mama gleich zu Beginn der aktuellen Doppelfolge über die chaotischen Zustände im Wollny-Haus in Ratheim.

Auf dem Roller geht es für Silvia und ihren zukünftigen Schwiegersohn Servet (25) in der Türkei zum Supermarkt. © RTLZWEI

Ihre Kinder sind von dem Entschluss sichtlich geschockt. Der Plan sei eigentlich gewesen, dass alle ein paar Wochen später gemeinsam zum Ferienhaus der Großfamilie in der Urlaubsregion Ilica reisen, berichtet Sarafina Wollny (29) verwirrt.

Ergänzend fügt die Dreifach-Mama noch hinzu: "Und Mama hatte sich auch auf die Zeit in Ratheim hier wirklich sehr gefreut … deswegen kam das jetzt ehrlich gesagt überraschend." Nur Harald und Enkelin Püppi (5) dürfen sofort mit in den Flieger.

"Bist du sicher, dass es in der Türkei besser wird?", will Schwiegersohn Peter wissen. "Ja, solange du hier in Deutschland bleibst", bügelt ihn die 18-fache Großmutter harsch ab. Zwei Tage später ist sie dann tatsächlich weg.

In Ilica angekommen warten lediglich ihre jüngste Tochter Loredana (19) sowie deren Verlobter Servet (25) und Sohn Aurelio (1) auf Silvia. Ein gemeinsamer Koch-Abend soll für entspannte Stimmung sorgen.

Auf dem Weg zum Supermarkt kracht es dann aber doch wieder. Silvia sitzt hinten auf dem Roller, Servet fährt. "Ich töte dich, mein Freund. Mit meinen Oberschenkeln knacke ich dir deine Eier", brüllt die 59-Jährige plötzlich. Dabei wollte der junge Türke bloß die Bremsen testen ...