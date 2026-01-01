Es betrifft "Die Wollnys": RTLZWEI verkündet echten Programm-Knall

Köln/München - Bereits seit 15 Jahren werden " Die Wollnys " bei RTLZWEI ausgestrahlt. Zum Jubiläum sorgt der Sender jetzt für einen echten Programm-Hammer.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums setzt RTLZWEI der Dokusoap "Die Wollnys" ein weiteres TV-Denkmal. © RTLZWEI

Egal, was Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) und ihr aufgrund diverser Kinder und Enkelkinder immer unübersichtlicher werdender Anhang seit 2011 auch machen, die Kamera ist immer dabei. Und das muss offenbar gefeiert werden.

Aus diesem Grund bringt RTLZWEI für einen Tag eine komplett veränderte Sendeliste an den Start, die vollends der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands gewidmet ist. Auf diese Weise soll dem Clan aus NRW ein weiteres TV-Denkmal gesetzt werden.

Konkret geht es um den 17. Januar, also genau dem Datum, an welchem vor 15 Jahren die erste Episode der ehemals so erfolgreichen Dokusoap im Fernsehen lief. Damit sind "Die Wollnys" neben "Die Geissens" eines der langlebigsten Reality-Formate.

Für Matriarchin Silvia fühlt sich der Start der Kamerabegleitung noch immer erstaunlich nah an. "An die erste Staffel erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen", wird die elffache Mutter und bald 19-fache Großmutter in einer Mitteilung des Senders zitiert.