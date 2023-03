Sylvana Wollny erklärt den Grund für ihre plötzliche Netzpause: "Das war so heftig"

Sylvana Wollny (31) meldete sich am Dienstag nach einer überraschenden Funkstille bei ihren Instagram-Fans zurück und erklärte den Grund für die Netz-Pause.

Von Laura Miemczyk

Hückelhoven - Auf dem Instagram-Profil von Sylvana Wollny (31) war es in den letzten Tagen überraschend still geworden - bis jetzt. Denn am Dienstag meldete sich die zweifache Mutter zurück und erklärte im selben Atemzug den Grund für die Funkstille.

Sylvana Wollny (31) berichtete bei Instagram, dass Töchterchen Anastasia sehr krank gewesen war. © Bildmontage: Instagram/sylvana_wollny In der letzten Woche hatte Sylvana nicht viel von sich hören lassen, wie ihre rund 370.000 Instagram-Fans feststellen mussten. Denn statt ihres täglichen Alltags-Updates war es auf dem Kanal der Wollny-Tochter ruhig geblieben. Am Dienstag meldete sich Sylvana jedoch endlich zurück und teilte am Vormittag eine Story, in der sie ihren Followern den Grund für die plötzliche Sendepause nannte. "Letzte Woche war bei uns Vollkatastrophe [...] und dementsprechend müde und erschöpft bin ich ehrlich gesagt auch", redete die 31-Jährige nicht lange um den heißen Brei herum und erklärte, was im heimischen Hückelhoven los gewesen war. "Anastasia war wieder sehr, sehr krank - so krank wie bisher noch nie", schilderte Sylvana die Geschehnisse mit ernster Miene und ergänzte: "Das war so heftig". Promis & Stars "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse über Dreharbeiten mit Kind Demnach hatte die Dreijährige in der vergangenen Woche nach ihrem Besuch im Kindergarten plötzlich "glasige Augen" und hohes Fieber bekommen, das sich über mehrere Tage hartnäckig gehalten habe.

Sylvana Wollny in Sorge: Tochter Anastasia war schon zig Mal krank