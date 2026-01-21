Ganz wie Papa Dieter: Calantha Wollny macht überraschende Ankündigung

Hückelhoven - Calantha Wollny (25) meldete sich in dieser Woche mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Die Skandal-Wollny-Tochter hat angekündigt, ein Buch zu veröffentlichen, in dem sie ihre Geschichte offenbaren will.

Calantha Wollny (25) will ein Buch veröffentlichen, in dem sie ihre Geschichte aufschreiben will. © Instagram/randale_caly

Das hatte die Mutter einer Tochter ihren rund 71.000 Anhängern am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal verraten, wo sie in ihrer Story eine knappe Ankündigung abgab und erklärte: "Ich schreibe ein Buch über meine Geschichte, über das, was mir passiert ist."

Calantha, die bekanntlich seit etlichen Monaten schon keinen Kontakt mehr zu ihrer Großfamilie pflegt (einschließlich ihrer siebenjährigen Tochter Cataleya), hatte sich in der jüngsten Vergangenheit insbesondere mit ihrem Bruder Jeremy-Pascal (29) öffentlich gezankt, wobei sich die Geschwister gegenseitig schwere Vorwürfe machten.

Obwohl die Wollny-Aussteigerin ihre Geschichte nun aufschreiben und veröffentlichen wolle, wie sie jüngst ankündigte, sollen in ihrem Werk aber keine Namen genannt werden.

"Ganz wichtig [...], denn ich möchte damit [mit dem Buch] niemanden schlechtmachen, sondern auch aufarbeiten, was mir passiert ist", erklärte "Randale-Caly" und fügte hinzu: "Vielleicht kann ich damit dem ein oder anderen auch helfen. Mir bedeutet das Buch sehr viel."

Wann Calantha ihr Buch herausbringen will, behielt sie zunächst zwar für sich, kündigte ihren TikTok-Fans "im Abo-Stream" aber bereits an, dort demnächst einige Seiten exklusiv vorlesen zu wollen.