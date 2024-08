"Gar keinen Plan": Silvia Wollny von den türkischen Partnern ihrer Töchter entsetzt!

"Die Wollnys" planen einen Ausflug nach Myra, die Geburtsstätte des heiligen Nikolaus. © RTLZWEI

Nachdem die Elffach-Mama völlig genervt aus Deutschland geflohen ist, will sie in ihrem Domizil in der türkischen Urlaubsregion Ilica wieder zu alter Harmonie zurückkehren, sofern es diese jemals gegeben hat.

Dabei soll ein Familienausflug helfen, den Silvias Langzeit-Verlobter Harald Elsenbast (64) organisiert hat. Das Ziel: die Geburtsstätte vom Nikolaus. Die Stadt Demre in der Provinz Antalya, früher auch Myra genannt, liegt nicht weit entfernt.

Noch bevor sich der Wollny-Tross in Gang setzt, folgt auch schon der erste Hammer. "Wer ist der Nikolaus?", fragen sich die türkischen Freunde von Loredana (20) und Estefania (22). Die 20-Jährige ist entsetzt. Sofort blafft sie Servet an: "Dein Ernst?"

Auch Silvia, die ihren Töchtern eigentlich bloß den Ausflug schmackhaft machen wollte, zeigt sich fassungslos: "Die Jungs hatten ja gar keinen Plan gehabt, wer der Nikolaus ist", platzt es im Gespräch mit der Kamera aus ihr heraus.

Einmal in Rage gibt es für die 18-fache Oma kein Halten mehr. "Da denk' ich mir nur: 'Ey Leute, der Nikolaus kommt aus der Türkei und ihr wisst nicht, wer das ist?' Also irgendwas ist an euch vorbeigelaufen", so ihr vernichtendes Urteil.