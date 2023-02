Lavinia Wollny beantwortet private Fragen und erklärt, warum sie ihre Kinder nicht stillt

Hückelhoven - Lavinia Wollny (23) lud ihre Fans kürzlich wieder einmal zu einer Fragerunde bei Instagram ein, in der ihre Follower der baldigen Zweifach-Mama allerhand Fragen stellen konnten. Dabei erklärte Lavinia unter anderem, warum sie ihre Kinder nicht stillt.

In obligatorischer Manier interessierten sich die Anhänger der Wollny-Tochter dabei vor allem für Töchterchen Haylie Emilia (1), ihr ungeborenes Baby und das Thema Mutterschaft. So offenbarte Lavinia unter anderem, dass es ihr gut gehe, sie aktuell schon die 30. Schwangerschaftswoche erreicht hat und ihr Baby im Mai auf die Welt kommen soll.

Am Freitagabend nahm sich Lavinia jedoch die Zeit, sich wieder einmal mit ihrer Community auszutauschen. "Stell mir eine Frage", hatte die 23-Jährige ihre Fans aufgefordert und anschließend alles beantwortet, was ihren Followern unter den Nägeln gebrannt hatte.

Die TV-Bekanntheit meldete sich in den vergangenen Monaten eher unregelmäßig bei ihren rund 214.000 Fans und widmete ihre Zeit wohl lieber ihrer kleinen Familie, die demnächst um ein weiteres Mitglied reicher ist.

Lavinia Wollny (23) erklärte ihren Fans, dass sie ihre Kinder nicht stillen möchte. © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny

Das Still-Thema hatte eingefleischte Wollny-Fans schon länger beschäftigt. So war in der Vergangenheit in den Kommentarspalten unter sämtlichen Beiträgen der Wollny-Schwestern - unter anderem bei Sarafina (28), Sylvana (31) und Loredana (18) - immer wieder die Frage aufgetaucht, warum die TV-Bekanntheiten ihre Babys nicht stillen würden.

"Ich denke, so was sollte man immer der Mutter überlassen", entgegnete Lavinia nun auf die erneute Nachfrage eines Fans. "Es gibt verschiedene Gründe und am Ende sind selbst die egal, solange das Kind sein Essen bekommt", konterte die 23-Jährige und ergänzte: "Es ist egal, ob Flasche oder Brust, Hauptsache, dem Kind geht es gut!"

Mit ihrer Antwort hatte Lavinia allerdings nur bedingt recht, denn erwiesenermaßen enthält Muttermilch besondere Abwehr- und Schutzstoffe, die ein Kind langfristig vor Krankheiten wie Magen-Darm-Infekten, Masern oder auch vor der Entwicklung von Allergien bewahren sollen. Eigenschaften, mit denen Flaschenmilch nicht mithalten kann.

Darauf wies auch ein anderer Follower die 23-Jährige hin und schrieb, dass "Stillen ja schon die beste Art ist, sein Kind zu füttern". Doch Lavinia ging nicht weiter auf den Hinweis ein.

"Uff, jetzt kommen wieder die Helikopter-Mamas", schrieb sie lediglich und wird ihrer Linie demnach wohl auch weiterhin treu bleiben.