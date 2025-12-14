Krise mit Franjo? Verona Pooth mit klaren Worten zu ihrer Ehe: "Dann bin ich weg!"
Düsseldorf/Berlin - Seit 21 Jahren sind Verona Pooth (57) und ihr Mann Franjo (56) nun schon verheiratet. Zuletzt kursierten allerdings fiese Krisengerüchte um die beiden. Jetzt spricht die Werbeikone Klartext!
Als die gebürtige Bolivianerin im "Bild"-Interview gefragt wird, was Liebe für sie bedeutet, wird sie sehr nachdenklich. "Wahre Liebe ist ein Fundament. Sie wächst und wird zu Schutz, Geborgenheit und Stärke", lautet Veronas tiefgründige Antwort.
Für die Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) ist klar: "Man sollte etwas beenden, wenn die Liebe vorbei ist, nicht für Applaus zusammenbleiben." Vielsagend fügte sie noch hinzu: "Der Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, dann bin ich weg."
In der vergangenen Monaten waren Spekulationen um ein mögliches Ehe-Aus der beiden hochgekocht. Doch ihre aktuelle Botschaft ist mehr als eindeutig: Solange sie an der Seite des Unternehmers ist, sind auch noch tiefe Gefühle vorhanden.
Ursächlich für die Krisen-Gerüchte war Veronas Entschluss, ohne ihren Mann und nur mit Sohn Rocco (14) nach Dubai auszuwandern. Da die 57-Jährige Franjo in ihrer Instagram-Nachricht über den Umzug nicht erwähnt hatte, brodelte es prompt in der Gerüchteküche.
Verona Pooth betont: "Für meine Familie würde ich mein Leben geben!"
Später löste die Stilikone die Verwirrung dann selbst auf und erklärte, dass ihr Gatte aus rein beruflichen Gründen in Deutschland geblieben sei. Franjo besuche sie aber einmal im Monat in Dubai. Seine Frau kehrt regelmäßig für TV-Projekte zurück.
An der Liebe der beiden zueinander gibt es trotz der räumlichen Trennung also nichts zu rütteln. Das größte Glück für die Zweifach-Mama sind aber nach wie vor ihre Söhne. Diego (22) wohnt und studiert in Berlin, Rocco besucht eine Schule in Dubai.
"Meine Kinder sind einzigartig, weil sie respektvoll und großzügig sind. Für meine Familie würde ich mein Leben geben, in einer Sekunde", stellt Verona unmissverständlich klar. Die Weihnachtstage wird sie im Kreis ihrer Liebsten in Deutschland verbringen.
Das Paradoxe daran: "Ich habe über Jahre in Dubai Weihnachten gefeiert, jetzt lebe ich dort und feiere ausgerechnet in Deutschland", verriet die ehemalige "Peep"-Moderatorin zum Abschluss.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa