Mama Silvia ätzt gegen eigenes Kind: Bauchnabel-Shot hat Nachspiel für Sarah-Jane Wollny

Ihr Partner Tinush Nasri (27) hat sich in der RTL -Show nicht mit Ruhm bekleckert und flirtete etwa heftig mit Single-Lady Lisa (28) . "Es war eine harte Zeit. Ich habe ihn nicht wiedererkannt", bekennt Sarah-Jane unter Tränen und fällt ihrer Mama in die Arme.

Ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" stellte die Beziehung der Blondine und ihrem Freund Tinush gewaltig auf die Probe. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Silvia zeigt jedoch für beide Situationen keinerlei Verständnis. So etwas gehöre sich einfach nicht in einer Beziehung, auch nicht im Fall einer Krise. Das will Sarah-Jane eigentlich nicht hören. Zu allem Überfluss fällt ihr dann auch noch ihre kleine Schwester in den Rücken.

"Ich würde keinen fremden Mann aus meinem Bauchnabel Fanta oder irgendwas trinken lassen. Das wäre mir schon zu körperlich!", betont Loredana. Die 20-Jährige ist Mutter eines kleinen Sohnes und plant derzeit ihre Hochzeit mit Servet.

Sarah-Jane geht die deutliche Kritik ihrer Familienmitglieder sichtlich nahe. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten durfte der Wollny-Spross zudem noch nicht verraten, wie "Temptation Island VIP" für sie und ihren Partner ausgegangen ist.

Inzwischen ist bekannt, dass die beiden im Anschluss an das Inselabenteuer zwar kurzzeitig getrennte Wegen gingen, aktuell aber doch wieder ein Herz und eine Seele sind. Sie wollen an ihrer Beziehung arbeiten und gemeinsam alt werden.

"Die Wollnys" läuft ab dem 8. Januar immer mittwochs in Doppelfolgen, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Jeweils sieben Tage früher können die einzelnen Episoden bereits auf der Bezahl-Plattform RTL+ abgerufen werden.