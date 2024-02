Nach Kelly-Flop: "Wollnys" sollen Sender-Quoten retten, doch es gibt einen Haken!

Ein Stromausfall am Zweitwohnsitz in der Türkei raubt Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) den letzten Nerv. © RTLZWEI

Sowohl die Frühjahresstaffel 2023 als auch die Herbststaffel verzeichneten einen enormen Rückgang der Marktanteile auf unter fünf Prozent. In den 13 Staffeln zuvor war die Quote nie unter diese magische Hürde gefallen.

Laut "DWDL" liegt die durchschnittliche Reichweite der Großfamilie aus Ratheim bei der linearen Ausstrahlung inzwischen bei deutlich weniger als einer Million.

Vielen Fans ist das Format inzwischen "zu langweilig" und "zu unauthentisch", wie im Netz häufiger zu lesen ist.

In der neuen Staffel geht es unter anderem erneut um den Aufenthalt der Familie in der Türkei. Während die Wollnys mit 13 Familienmitgliedern in ihrem Ferienhaus in Ilica weilen, macht ihnen eine krasse Hitzewelle zu schaffen.

Vor allem die Kleinsten leiden unter den hohen Temperaturen. Doch damit nicht genug: Auch ein Stromausfall bringt den Clan um Matriarchin Silvia unlängst an den Rand der Verzweiflung.