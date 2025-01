Seltsame Töne vom Klo: Als Silvia Wollny die Tür öffnet, traut sie ihren Augen kaum

Silvia Wollny (59) erwischt ihren Verlobten Harald Elsenbast (64, r.) und Schwiegersohn Peter (32) beim "Toiletten-Golf". © RTLZWEI

Kaum ist der Schock über den peinlichen Schreibfehler auf den Einladungskarten zum kurz bevorstehenden Beschneidungsfest für den kleinen Aurelio (2) verdaut, wartet auch schon neuer Ärger auf die Elffach-Mama.

Der Grund: Lebensgefährte Harald Elsenbast verbringt neuerdings außergewöhnlich viel Zeit auf dem Klo. Als Schwiegersohn Peter (32) zu Besuch kommt und dem 64-Jährigen auf dem stillen Örtchen Gesellschaft leistet, wird Silvia skeptisch.

Sie startet einen Lauschangriff und hört plötzlich so Ausdrücke wie "Eingelocht!" aus dem Inneren des Badezimmers. Zwischendurch brandet auch mal Jubel auf. "Halten die sich etwa die Hände beim Kacken, oder was?", fragt sich die Auswanderin.

Um eine Antwort zu erhalten, platzt Silvia einfach in den Raum hinein - und traut ihren Augen nicht. "Was geht denn hier ab", brüllt die 18-fache Großmutter die beiden Männer an, "habt ihr einen an der Klatsche?"

Harald und Peter wurden von der Wollny-Matriarchin in flagranti bei einer Partie Toiletten-Golf "erwischt". Diesen Affront lässt sich Silvia in ihrem Haus natürlich nicht bieten. Also schmeißt sie die Familienmitglieder raus.