Diese Promis mischen heute Abend den "Kölner Treff" auf
Köln - Am Freitagabend hat das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) wieder prominente Gäste im "Kölner Treff" zu Besuch. Doch welche Geschichten bringen diese auf den Tisch?
Unter anderem zu Gast ist Linda Rennings (61). Sie ist die Vereinsgründerin von "Heimatlos in Köln" und zudem Buchautorin. Die 61-Jährige weiß, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren. Denn auch sie hat - wie mehr als 100.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen - viele Jahre auf der Straße gelebt. Ein Jahr lang davon sogar auf einem Friedhof in Köln-Dünnwald.
Mit ihrem Verein hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, obdachlosen Frauen Mut zu geben und ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und neue Perspektiven zu entwickeln.
Denn sie selbst hat auch den Weg zurück gefunden und spricht daher im "Kölner Treff" mit viel Herz, Haltung, aber auch einer ordentlichen Portion kölschem Humor über Armut, Mut, Gewalt und die Kraft, die es benötigt, weiterzumachen, auch wenn der Weg aussichtslos daherkommt.
Das alles macht sie unter dem Motto: "Hinsehen statt Wegsehen – und niemals den Humor verlieren".
Diese Gäste sind am 7. November ebenfalls im "Kölner Treff" dabei
- Heiner Lauterbach (72) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern in Deutschland. Der inzwischen 72-Jährige spielt aktuell den Ermittler Hagon Benz im gleichnamigen ARD-Fernsehfilm. Außerdem spricht er über die Rollen, die ihn geprägt haben und sein Leben als Familienmensch.
- Komikerin Carolin Kebekus (45) verrät, wie sie sich mit ihrer typischen Mischung aus Selbstironie und unbeirrbarem Blick dem Thema Muttersein gewidmet hat.
- Auch Klaas Heufer-Umlauf (42) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Seit einem halben Jahr ist der Moderator mit seiner neuen Show "Experte für alles" bei ProSieben zu sehen. Im "Kölner Treff" stellt er sich nun den Fragen von Susan Link und Micky Beisenherz.
- Rea Garvey (52) ist dem deutschen Publikum als Frontmann der Band Reamon bekannt geworden. Seit 15 Jahren feiert er jedoch als Solokünstler seine Erfolge, auch privat läuft es für ihn blendend. Mittlerweile ist er Vater von zwei Kindern und erzählt über seine eigene Kindheit sowie über gemeinsame Bühnenauftritte mit seiner Tochter Aamor.
- Einen Namen als Politikerschreck hat sich Lutz van der Horst (50) durch die "heute-show" gemacht. Aktuell versucht sich der Comedian als Buchautor, doch sollte seine neue Leidenschaft ein Flop werden, dann will er es als "Traumschiff"-Kapitän versuchen.
Um 22 Uhr startet der "Kölner Treff" im WDR. Solltet Ihr die Sendung jedoch verpassen, könnt Ihr diese in der Mediathek im Nachhinein anschauen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa