Diese Promis mischen heute Abend den "Kölner Treff" auf

Köln - Am Freitagabend hat das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) wieder prominente Gäste im " Kölner Treff " zu Besuch. Doch welche Geschichten bringen diese auf den Tisch?

Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) führen wie immer durch den "Kölner Treff". © Henning Kaiser/dpa

Unter anderem zu Gast ist Linda Rennings (61). Sie ist die Vereinsgründerin von "Heimatlos in Köln" und zudem Buchautorin. Die 61-Jährige weiß, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren. Denn auch sie hat - wie mehr als 100.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen - viele Jahre auf der Straße gelebt. Ein Jahr lang davon sogar auf einem Friedhof in Köln-Dünnwald.

Mit ihrem Verein hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, obdachlosen Frauen Mut zu geben und ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Denn sie selbst hat auch den Weg zurück gefunden und spricht daher im "Kölner Treff" mit viel Herz, Haltung, aber auch einer ordentlichen Portion kölschem Humor über Armut, Mut, Gewalt und die Kraft, die es benötigt, weiterzumachen, auch wenn der Weg aussichtslos daherkommt.

Das alles macht sie unter dem Motto: "Hinsehen statt Wegsehen – und niemals den Humor verlieren".