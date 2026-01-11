Diese Reihe steht für Fernsehen ohne Ambitionen
Wer bei dem Schneetreiben lieber zu Hause auf der Couch bleiben will, dem empfehlen wir diese TV-Sendungen.
Pflichttermin
John Guillermins Agatha-Christie-Verfilmung "Tod auf dem Nil" von 1978 ist zum schillernden Klassiker geworden und viel besser als die dröge Neuverfilmung von Kenneth Branagh 2022. Mit Peter Ustinov als Hercule Poirot und anderen super besetzt.
20.15 Uhr, 3Sat
Geheimtipp
Hans Meyer ist stets mehr als ein Fußballtrainer gewesen - einer, der über sein Metier hinausblickt. "Mensch Meyer! Hans, der Fußball-Philosoph" heißt die Doku über den heute 82-Jährigen, die vergangenes Jahr entstand.
22.25 Uhr, MDR
Bloß nicht!
Die Reihe "Inga Lindström" steht für Fernsehen ohne Ambitionen. Klischeebeladene, vorhersehbare Geschichten, die nicht mehr wollen, als das Publikum seicht zu unterhalten. Der heutige Film "Liebst du mich?" macht da keiner Ausnahme.
20.15, ZDF
Streaming
James Camerons neuer Blockbuster "Avatar - Fire and Ash" räumt gerade an den Kinokassen ab. Da bietet es sich an, auch die vorherigen "Avatare" - "Aufbruch nach Pandora" (2009) und "The Way of Water" (2022) - noch einmal anzuschauen.
Disney+
