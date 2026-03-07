Nach schwerem Unfall: "Pawn Stars"- Bekanntheit muss heftige Kritik einstecken
Las Vegas (Nevada/USA) - Ende Januar wurde der "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus"-Frontmann Corey Harrison (42) Opfer eines Motor-Unfalls. Um für die hohe Arztrechnung aufkommen zu können, rief er eine Spendenaktion ins Leben - und erntete dafür von seinem Vater Rick (60) ordentlich Kritik.
Vor rund einem Monat meldete sich Corey auf GoFundMe an. Sein Ziel: Er möchte 18.000 US-Dollar (rund 15.500 Euro) für die anfallenden Krankenhauskosten sammeln. Mithilfe der Spendenaktion erhielt die TV-Bekanntheit bereits etwa 7300 Euro. Bis zu seinem Wunschbetrag fehlt also noch einiges.
Als Coreys Vater Rick von dem Spendenaufruf seines Sohnes erfuhr, konnte er es kaum fassen. Gegenüber Page-Six gab Rick zu, dass der 42-Jährige überhaupt keine finanzielle Hilfe nötig hätte.
"Soweit ich weiß, habe ich Coreys gesamte Arztrechnung schon lange vor dem GoFundMe-Spendenaufruf bezahlt", sagte er dem Newsportal. "Er ist ein erwachsener Mann in seinen Vierzigern und selbst dafür verantwortlich, wie er mit seinen Finanzen umgeht", fügte Rick hinzu.
Ein Freund von Corey, der ihm bei der Erstellung des GoFundMe-Accounts half, erklärte, dass die Spende "Notfallgelder" sein sollen.
Auch auf Instagram spalten sich die Meinungen über den Spendenaufruf
"Die Tatsache, im Fernsehen präsent zu sein, bietet kein eingebautes Sicherheitsnetz für Notfälle wie diesen – medizinische Krisen kümmern sich nicht um den Prominenten-Status", merkte sein Kumpel an.
Zudem sei Corey seit drei Monaten im "Mietrückstand" - ein weiterer Grund für die angelegte Spendenaktion. Der 42-Jährige könne nach Aussagen seines Freundes weder die Wohnung noch die "Medikamentenkosten" gleichzeitig abdecken.
Viele Fans der TV-Serie "Pawn Stars" konnten den Aufruf kaum glauben. Auf Instagram fragten zahlreiche seiner über 450.000 Follower nach, ob die Spendenaktion wirklich von ihm komme.
"Also dein Aufruf auf GoFundMe ist schon ziemlich wahnsinnig", kommentierte ein Instagram-Nutzer.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/gofundme/Aron Chambers/ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP