Nach schwerem Unfall: "Pawn Stars"- Bekanntheit muss heftige Kritik einstecken

Las Vegas (Nevada/USA) - Ende Januar wurde der "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus"-Frontmann Corey Harrison (42) Opfer eines Motor-Unfalls . Um für die hohe Arztrechnung aufkommen zu können, rief er eine Spendenaktion ins Leben - und erntete dafür von seinem Vater Rick (60) ordentlich Kritik.

Auf der Plattform "GoFundMe" bat Corey Harrison (42) um Spenden und zeigte seine Verletzungen. © Fotomontage/Screenshot/gofundme/Aron Chambers

Vor rund einem Monat meldete sich Corey auf GoFundMe an. Sein Ziel: Er möchte 18.000 US-Dollar (rund 15.500 Euro) für die anfallenden Krankenhauskosten sammeln. Mithilfe der Spendenaktion erhielt die TV-Bekanntheit bereits etwa 7300 Euro. Bis zu seinem Wunschbetrag fehlt also noch einiges.

Als Coreys Vater Rick von dem Spendenaufruf seines Sohnes erfuhr, konnte er es kaum fassen. Gegenüber Page-Six gab Rick zu, dass der 42-Jährige überhaupt keine finanzielle Hilfe nötig hätte.

"Soweit ich weiß, habe ich Coreys gesamte Arztrechnung schon lange vor dem GoFundMe-Spendenaufruf bezahlt", sagte er dem Newsportal. "Er ist ein erwachsener Mann in seinen Vierzigern und selbst dafür verantwortlich, wie er mit seinen Finanzen umgeht", fügte Rick hinzu.

Ein Freund von Corey, der ihm bei der Erstellung des GoFundMe-Accounts half, erklärte, dass die Spende "Notfallgelder" sein sollen.