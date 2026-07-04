04.07.2026 08:26 Diese TV-Sendungen solltet Ihr heute nicht verpassen

Hier seht Ihr, welche Tops und Flops Euch das TV-Programm an diesem Samstag bietet.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Was hat der Juli fernsehtechnisch zu bieten? TAG24 wirft einen Blick auf das Fernsehprogramm für Samstag, den 4. Juli.

Pflichttermin

Drama, Herzschmerz und ganz viele Emotionen - das beschreibt für mich Honig im Kopf (2014) perfekt. Als ich den Til-Schweiger-Film das erste Mal gesehen habe, habe ich unzählige Tränen vergossen. Die emotionale Geschichte rund um die junge Tilda (Emma Schweiger) und ihren immer schwerer an Demenz erkrankten Opa Amandus (Dieter Hallervorden) berührt mich immer wieder aufs Neue. 20.15 Uhr, Super RTL

"Honig im Kopf" behandelt das Thema Demenz und lässt keinen Zuschauer kalt. © Anne Wilk

Geheimtipp

Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich beim durchs Programmzappen bei etwaigen Quizshows hängen bleibe. Meine neueste Entdeckung: Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland? Auch wenn ich nicht der größte Fan von Moderator Jörg Pilawa bin, rätsle ich bei den Knobelaufgaben immer fleißig mit. 18 Uhr, Sat.1

"Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland?" lädt zum Mitraten ein. © picture alliance/dpa/SAT.1

Bloß nicht!

Martin Rütter hat ohne Frage Ahnung von Hunden. Aber die Sendung Martin Rütter live! Der will nur spielen, in welcher typische Missverständnisse zwischen den Fellnasen und ihren Haltern diskutiert werden, muss ich mir wirklich nicht reinziehen. Für eingefleischte Fans mag das sehenswert sein – aber ich finde am Sonntagabend definitiv spannendere Unterhaltung. 22.15 Uhr, RTL

"Martin Rütter live! Der will nur spielen", ist etwas für Hunde-Enthusiasten. © RTL / Guido Engels

Streaming

"Every Year After" kann man sich angucken, kommt aber nicht an "Off Campus" heran. © Amazon Content Services LLC