Diese TV-Sendungen solltet Ihr heute nicht verpassen
Dresden - Was hat der Juli fernsehtechnisch zu bieten? TAG24 wirft einen Blick auf das Fernsehprogramm für Samstag, den 4. Juli.
Pflichttermin
Drama, Herzschmerz und ganz viele Emotionen - das beschreibt für mich Honig im Kopf (2014) perfekt. Als ich den Til-Schweiger-Film das erste Mal gesehen habe, habe ich unzählige Tränen vergossen. Die emotionale Geschichte rund um die junge Tilda (Emma Schweiger) und ihren immer schwerer an Demenz erkrankten Opa Amandus (Dieter Hallervorden) berührt mich immer wieder aufs Neue.
20.15 Uhr, Super RTL
Geheimtipp
Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich beim durchs Programmzappen bei etwaigen Quizshows hängen bleibe. Meine neueste Entdeckung: Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland? Auch wenn ich nicht der größte Fan von Moderator Jörg Pilawa bin, rätsle ich bei den Knobelaufgaben immer fleißig mit.
18 Uhr, Sat.1
Bloß nicht!
Martin Rütter hat ohne Frage Ahnung von Hunden. Aber die Sendung Martin Rütter live! Der will nur spielen, in welcher typische Missverständnisse zwischen den Fellnasen und ihren Haltern diskutiert werden, muss ich mir wirklich nicht reinziehen. Für eingefleischte Fans mag das sehenswert sein – aber ich finde am Sonntagabend definitiv spannendere Unterhaltung.
22.15 Uhr, RTL
Streaming
Nachdem Prime Video mit der Serie "Off Campus" einen echten Hit gelandet hat, schob das Streamingportal mit Every Year After (2026) gleich noch ein Teenie-Drama hinterher. Die Geister rund um die neu aufflammende Liebesgeschichte von Sam (Matt Cornett) und Percy (Sadie Soverall) scheiden sich. Auch für mich ist klar: An Off Campus reicht die Buchadaption nicht heran.
Prime Video
Titelfoto: Fotomontage (3): Anne Wilk, picture alliance/dpa/SAT.1, RTL / Guido Engels