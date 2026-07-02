Ob das gut geht? Dating-Teilnehmer gehen miteinander ins Bett, ehe sie sich kennenlernen

Düsseldorf - Eine außergewöhnliche Realityshow über Lust, Fantasie und Anziehung versprechen der Privatsender RTLzwei und die Produktionsfirma Ufa Show & Factual im Herbst. Hier gibt es erst Sex und dann vielleicht Liebe.

Im neuen RTLzwei Dating-Format "Maison Tabou" schlafen die Teilnehmer erst miteinander, ehe sie sich kennenlernen. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Im Dating-Format "Maison Tabou" verbringen Teilnehmende eine Nacht zusammen und lernen sich erst am Morgen danach ohne Kostüm, ohne Rolle und in Alltagskleidung bei Tageslicht kennen.

"Was bleibt, wenn das Knistern der Nacht verflogen ist?", so die Frage des auf sexy getrimmten TV-Formats.

"Erotik ist ein Teil des Lebens und verdient es, hochwertig erzählt zu werden", sagen Vanessa Schmit und Sascha Rustmeier, Managing Directors von Ufa Show & Factual.

Gemeinsam mit der Erotikmarke Orion entstehe rund um die Sendung eine eigenständige Produktwelt etwa mit einer Sextoy-Linie.

"'Maison Tabou' ist mutig, provokant und zugleich emotional erzählt", sagt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment von RTLzwei.