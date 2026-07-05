05.07.2026 07:06 Dieser Film ist aktueller denn je

Wir haben die TV-Tipps für den Sonntag herausgesucht.

Von Emelie Herrmann

Sonntag vor dem TV? Das geht - und wir haben uns das Programm schon mal angeschaut.

Pflichttermin

I, Robot © RTL/Twentieth Century Fox Film Corporation

Im Jahr 2035 gehören Roboter längst zum Alltag, doch Detective Del Spooner (Will Smith) traut den Maschinen keinen Meter über den Weg. Als ein Wissenschaftler unter mysteriösen Umständen stirbt, stößt er auf eine Verschwörung. I, Robot (2004) ist aktueller denn je, dazu überzeugt mich der Film mit starker Action und einem schlagfertigen Will Smith. 14.50 Uhr, VOX

Geheimtipp

Wunder © Studiocanal GmbH/ Dale Robinette

Oberflächlich mag Wunder (2017) wie eine kitschige Familiengeschichte wirken, doch die Entwicklung des kleinen Auggie, der mit einer Gesichtsfehlbildung auf die Welt kam und sich nun an einer neuen Schule behaupten muss, hat mich sofort gecatcht. Wer auf ein bewegendes Drama mit hochkarätigen Schauspielern steht, sollte einschalten. 20.15 Uhr, Sat.1

Bloß nicht!

Hot oder Schrott - Promi Spezial © RTL

Bei Hot oder Schrott - Promi Spezial testen deutsche Z-Promis die kuriosesten Produkte und sollen damit für Unterhaltung sorgen. Meiner Meinung nach versagen sie damit auf ganzer Linie. Weder die sinnlosen Produkte, noch die Stars überzeugen mich. Für einen entspannten Couch-Abend findet man sicherlich unterhaltsamere Alternativen. 20.15 Uhr, VOX

Streaming

One Tree Hill © The CW, LLC