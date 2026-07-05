Dieser Film ist aktueller denn je
Sonntag vor dem TV? Das geht - und wir haben uns das Programm schon mal angeschaut.
Pflichttermin
Im Jahr 2035 gehören Roboter längst zum Alltag, doch Detective Del Spooner (Will Smith) traut den Maschinen keinen Meter über den Weg. Als ein Wissenschaftler unter mysteriösen Umständen stirbt, stößt er auf eine Verschwörung. I, Robot (2004) ist aktueller denn je, dazu überzeugt mich der Film mit starker Action und einem schlagfertigen Will Smith.
14.50 Uhr, VOX
Geheimtipp
Oberflächlich mag Wunder (2017) wie eine kitschige Familiengeschichte wirken, doch die Entwicklung des kleinen Auggie, der mit einer Gesichtsfehlbildung auf die Welt kam und sich nun an einer neuen Schule behaupten muss, hat mich sofort gecatcht. Wer auf ein bewegendes Drama mit hochkarätigen Schauspielern steht, sollte einschalten.
20.15 Uhr, Sat.1
Bloß nicht!
Bei Hot oder Schrott - Promi Spezial testen deutsche Z-Promis die kuriosesten Produkte und sollen damit für Unterhaltung sorgen. Meiner Meinung nach versagen sie damit auf ganzer Linie. Weder die sinnlosen Produkte, noch die Stars überzeugen mich. Für einen entspannten Couch-Abend findet man sicherlich unterhaltsamere Alternativen.
20.15 Uhr, VOX
Streaming
Ich muss zugeben, dass ich ein absoluter Fan von 2000er-Serien mit endlos vielen Folgen bin. One Tree Hill (2003) ist für mich genau das Richtige, um am Abend abzuschalten. Teenagern dabei zuzusehen, wie sie versuchen mit Eltern, Schule und der ersten Liebe klarzukommen, lässt einen den eigenen Stress vergessen. Und wer fließt nicht beim Anblick von Chad Michael Murray dahin?
Netflix
Titelfoto: RTL/Twentieth Century Fox Film Corporation