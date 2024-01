Familienvater wagt sich bei "Alone – Überlebe die Wildnis" ins Abenteuer seines Lebens

Hamburg/Kanada - Schon bald ist es so weit, dann springt RTL auf den " 7 vs. Wild "-Zug auf und startet eine eigene Survival-Show in den kanadischen Wäldern. Mit dabei: Der 45-jährige Falk aus Hamburg .

Falk (45) startet als Survival-Experte in die neue RTL-Show "Alone – Überlebe die Wildnis". © RTL

Falk, der seinem Instagram-Account den Namen "Vollholz" gegeben hat, startet bereits als absoluter Survival-Experte und Meister des Holzes in das Abenteuer seines Lebens.

Laut RTL hat sich Falk als Autodidakt tief in die Survival-Thematik eingearbeitet und bekam schon bei seinem ersten Kurs einen Job als Trainer angeboten. Auch das Leben in Kanada ist ihm nicht unbekannt: Dort hat Falk bereits gearbeitet und Blockhäuser gebaut.

Der selbstbewusste Holzingenieur ist verheiratet und hat ein Kind. Wenn die Situation es erfordert, hat er auch keine Angst davor, Emotionen vor der Kamera zu zeigen.

In der Survival-Show dürfen die Teilnehmenden zehn Gegenstände mitnehmen. Falk hat sich für Messer, Multitool, Säge, Axt, Feuerstahl, Topf, Schlafsack, Paracord, Angelschnur und Haken, sowie für ein Tarp entschieden.

Damit will das Nordlicht in Vancouver Island (dem Drehort der dritten "7 vs. Wild"-Staffel) allein und ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt überleben, um am Ende den Gewinn von 75.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.