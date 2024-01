25.01.2024 20:04 Auf der Insel sitzengelassen: Joey Kelly rechnet bei "7 vs. Wild" mit Team-Partner ab

In der neuen "7 vs. Wild"-Bonusfolge wird Joey Kelly gezeigt, wie er ohne seinen Teampartner weitere sieben Tage allein in der Wildnis aushält.

Von Lena Schubert

Titelfoto: Screenshot/YouTube/7vsWild