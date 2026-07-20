Neue Reality-Show schickt Micaela Schäfer und Giulia Siegel ins "Ladys-Only-Dschungelcamp"

München - Micaela Schäfer (42), Giulia Siegel (51) und Kate Merlan (39) müssen sich in einer neuen Reality-Show bei Joyn von Luxus, Champagner und Beauty-Treatments verabschieden. Stattdessen kämpfen sie in knallharten Challenges im Dschungel um den Jackpot von 100.000 Euro.

v.l.n.r.: Jennifer Iglesias (27), Micaela Schäfer (42), Kate Merlan (39), Jessica Delion (24), Bellydah (34), Janina Youssefian (43), Giulia Siegel (51), Pinar Sevim, Ingrid Pavic (38) und Christin Okpara (29). © Joyn/Rico Güttich

In "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" kämpfen zehn Reality-Stars um das Preisgeld. Das verkündete Joyn am Montagvormittag.

Wie viel Geld die Queen der "Dschungel Divas" am Ende mit nach Hause nehmen kann, entscheiden die Teilnehmerinnen im "wohl härtesten Ladys-Only-Dschungelcamp" selbst.

In jeder Folge muss das Geld erst einmal erspielt werden. Gleichzeitig lauern überall luxuriöse Verlockungen. Wer sich etwas gönnt, schmälert den Jackpot. Da ist Stress natürlich vorprogrammiert!

Es geht um Teamwork, Verzicht und am Ende natürlich um die Krone. Wer gönnt dem Team etwas? Wer kann seinen persönlichen Luxus entbehren und sich gegen die anderen durchsetzen?