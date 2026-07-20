Neue Reality-Show schickt Micaela Schäfer und Giulia Siegel ins "Ladys-Only-Dschungelcamp"
München - Micaela Schäfer (42), Giulia Siegel (51) und Kate Merlan (39) müssen sich in einer neuen Reality-Show bei Joyn von Luxus, Champagner und Beauty-Treatments verabschieden. Stattdessen kämpfen sie in knallharten Challenges im Dschungel um den Jackpot von 100.000 Euro.
In "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" kämpfen zehn Reality-Stars um das Preisgeld. Das verkündete Joyn am Montagvormittag.
Wie viel Geld die Queen der "Dschungel Divas" am Ende mit nach Hause nehmen kann, entscheiden die Teilnehmerinnen im "wohl härtesten Ladys-Only-Dschungelcamp" selbst.
In jeder Folge muss das Geld erst einmal erspielt werden. Gleichzeitig lauern überall luxuriöse Verlockungen. Wer sich etwas gönnt, schmälert den Jackpot. Da ist Stress natürlich vorprogrammiert!
Es geht um Teamwork, Verzicht und am Ende natürlich um die Krone. Wer gönnt dem Team etwas? Wer kann seinen persönlichen Luxus entbehren und sich gegen die anderen durchsetzen?
Diese Reality-Ladys sind mit dabei
Um den Sieg kämpfen Reality-Urgestein Micaela Schäfer (42), DJane und Ex-"Dschungelcamperin" Giulia Siegel (51), Tattoo-Queen Kate Merlan (39), das ehemalige Erotikmodel Janina Youssefian (43) und TV-Dauerbrennerin Jennifer Iglesias (27).
Mit dabei sind außerdem It-Girl Ingrid Pavic (38), TV-Diva Pinar Sevim, Influencerin Bellydah (34), Reality-Sternchen Christin Okpara (29) und Love-Island-Star Jessica Delion (24).
"Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" läuft ab Montag, den 3. August, immer montags um 22.15 Uhr bei SAT.1 und kostenlos auf Joyn.
Titelfoto: Joyn/Rico Güttich