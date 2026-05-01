ARD-Doku widmet sich dem Leben von Rapikone Xatar (†43): "Wie wenn man über Bach spricht"

Bonn - In einer dreiteiligen Doku widmet sich die ARD dem hollywoodreifen Leben des vor fast einem Jahr verstorbenen Rappers Xatar (†43, bürgerlich: Giwar Hajabi). Eine Frage bleibt aber weiter ungelöst.

Rapper Xatar (†43, bürgerlich: Giwar Hajabi) wurde am im Mai 2025 tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Angefangen hat alles in einem Keller unter einem Internetcafé. Hier, mitten im Bonner Problemviertel Brüser Berg, nahm Giwar Hajabi seine ersten Songs auf, bevor er als Xatar zu einer nationalen Rapikone wurde.

Szene-Größen wie SSIO (37, bürgerlich Ssiawosch Sadat), Farid Bang (39, bürgerlich Farid Hamed El Abdellaoui) und Schwesta Ewa (41, Ewa Malanda) erinnern sich in der ARD-Doku an den Rapper zurück. SSIO zieht an einer Stelle einen großen Vergleich: "Wenn 150 Jahre vergehen, dann wird das so etwas sein, wie wenn man über Johann Sebastian Bach spricht".

Zu Wort kommen daneben auch seine engsten Weggefährten, die ihn schon früh auf seinem Weg begleiteten, darunter seine Frau Farvah und sein enger Freund und Kollege Samy.

Beide wuchsen mit Giwar im selben Viertel auf, zwischen Drogen, Gewalt und sozialem Elend. Der erste Teil der Doku "XATAR – Ein Leben ist nicht genug" zeigt unter anderem, wie Samy und Farvah durch das Viertel spazieren und Erinnerungen über die gemeinsame Zeit im Brüser Berg austauschen, als Giwar noch nicht berühmt war.

Immer wieder blendet Regisseur Stefan Kauertz auch Archivaufnahmen Xatars aus früheren Interviews ein, worin er selbst über sein Leben spricht. Eingebettet zwischen aktuellen Stimmen aus seinem engsten Umfeld und Bildaufnahmen aus alten Tagen wirken diese Szenen so, als würde der Rapper das Geschehen aus dem Jenseits kommentieren. Die ersten Dreharbeiten zur Doku hatten laut Angaben der ARD noch mit Xatar selbst zu seinen Lebzeiten stattgefunden.