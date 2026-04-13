Spektakuläre Flucht aus DDR zum Scheitern verurteilt? "Grenze, Grenzzäune, mit Kindern - auf keinen Fall"

Pößneck - Dieser Fluchtversuch war so spektakulär, dass er schon zweimal verfilmt wurde: Zwei Familien aus Thüringen beschlossen Ende der 70er-Jahre, die DDR mit einem selbstgebastelten Ballon zu verlassen. Doch bis dahin war es ein weiter Weg, verbunden mit allerlei Hürden und auch Gefahren.

Grenzzäune zu überwinden, war fast unmöglich in der DDR. © ZDF/© Tournez S’il Vous Plaît _ZED – 2024

Günter Wetzel und Peter Strelzyk lebten mit ihren Familien in Pößneck, lernten sich 1978 bei der Arbeit kennen und stellten schon bald fest, dass sie etwas gemeinsam hatten: Beide wollten sich nicht mehr von der DDR-Führung bevormunden lassen.

Das Leben sei nicht schlecht gewesen, aber: "Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass wir ähnliche Gedanken haben, was die DDR und das System betrifft", erzählt Wetzel, damals gerade 23 Jahre alt, im ersten Teil der ZDF-Doku "Ballonflucht aus der DDR".

Ständig habe man aufpassen müssen, was man sagt - immerhin gab es überall Spitzel. Und so reifte der Plan, die DDR hinter sich zu lassen.

Auch Günters Frau Petra hat mitbekommen, dass die Männer viel über den Westen sprachen. Für sie stand aber eines fest. "Ich habe gesagt, Grenze, Grenzzäune, mit Kindern - auf keinen Fall!" Sowohl Familie Wetzel als auch die Strelzyks hatten je zwei Söhne - mit 14 Jahren war Frank Strelzyk der Älteste.

Wie es der Zufall so wollte, habe Petras Schwester zu dieser Zeit Kataloge und Zeitschriften aus dem Westen geschmuggelt, in einer davon fanden sie einen Bericht über ein Ballonfahrttreffen in den USA.

"Da hab ich diese vielen bunten Ballons gesehen und das war für mich der Auslöser. Ich dachte, die schweben so leicht dahin, da kann gar nichts passieren. Das wär doch eine Möglichkeit, auf diese Weise die DDR zu verlassen", so Günter Wetzel.