Wie unterschätzt ist der Linksextremismus? ARD zeigt Doku rund um Gewalt-Gruppe

München - Während sich nicht nur bundesweit die politische Mitte laut Auffassung der meisten Beobachter zunehmend nach rechts verschiebt, stellt am Dienstagabend der Bayerische Rundfunk (BR) die Frage: "Linksextremismus - Die unterschätzte Gefahr?". Und bedient sich für seine Doku - passend - eines Extrem-Beispiels.

Die Inhaftierung von Maja T. hat in der linken Szene in mehreren Ländern für Demonstrationen gesorgt. Beispielsweise - wie hier - Anfang Februar in Berlin. © Michael Ukas/dpa

Die Sendung im Rahmen der Reihe "report München" läuft am Dienstagabend im Ersten.

"Ich kann es nachvollziehen, warum Menschen zu solchen Mitteln greifen. Dass sie sagen: 'Ich kann mich nicht mehr auf den Staat verlassen und muss die Sache selbst in die Hand nehmen", erzählt eine anonyme Kontaktperson.

Es geht um den Kampf der geschätzt rund 11.000 Extremisten in Deutschland gegen Staat, Kapitalismus und natürlich Rechtsradikale und -extremisten.

Insider, Experten und Opfer wurden über Monate hinweg für diesen Beitrag kontaktiert und befragt.

Aufgebaut ist die Doku rund um den Prozess um die sogenannte "Hammerbande", die unter dem Applaus von Solidarisierten und Sympathisanten in den Gerichtssaal gebracht wurde.

In Budapest wurde Bandenmitglied Maja T. aus Thüringen bereits zu acht Jahren Haft verurteilt. In München die Kunststudentin Hanna S. - für fünf Jahre muss sie ins Gefängnis.

In Düsseldorf und Dresden stehen weitere mutmaßliche Mitglieder der "Hammerbande" vor Gericht.