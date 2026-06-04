Döner-Preise steigen und steigen: In dieser Stadt ist das beliebte Fast Food am günstigsten

Halle (Saale) - Döner ist schon lange kein Fast Food zum Spottpreis mehr. Während die Preise vielerorts in den vergangenen Jahren nach oben schnellten, wählte ein Gastronom mit seiner "Volkstasche" einen anderen Weg. In der WDR-Doku "Ausgerechnet Döner" wird das belegte Fladenbrot ganz genau unter die Lupe genommen.

Damit sich ein Döner auch so nennen darf, müssen mindestens 40 Prozent Fleischscheiben in dem Spieß verarbeitet sein. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Im Schnitt liegt der Dönerpreis aktuell zwischen 8 und 8,50 Euro. Doch genau diesen Preisen hat der Volksdöner den Kampf angesagt.

Gastronom Nuh Dogan verkauft seine Volkstasche für 3,99 Euro und das mit Erfolg. Döner darf er sein Produkt rechtlich zwar nicht nennen, weil der Hackfleisch-Anteil in seinen Spießen über 60 Prozent liegt, doch das schreckt die Kundschaft nicht ab.

Im Gegenteil, die freuen sich eher darüber, wieder einen bezahlbaren Döner zu bekommen.

Nuh Dogan versteht den extremen Anstieg der Dönerpreise sowieso nicht. Brot für 25 Cent das Stück, ein Kilo Fleisch für etwa fünf bis sechs Euro, zehn Cent für die Soße, überschlägt er.

"1,50 Euro kostet der Döner, warum sollst du den nicht für 3,99 Euro anbieten können?", so seine Devise.

Doch auch bei ihm kommt es auf die Masse an. "Wir müssen erstmal 100 Döner verkaufen und dann fange ich erst an zu verdienen." Um seine Preise halten zu können, müssen täglich 300 Stück über die Ladentheke gehen. In Bochum, Gelsenkirchen und Hagen bekommt Ihr den Billig-Döner.

Wer generell beim Döner essen sparen will, sollte Halle einen Besuch abstatten, dort ist er 2025 im Schnitt mit nur 5,79 Euro am günstigsten. Flensburg hingegen führt die Liste der Spitzenpreise mit durchschnittlich 9,77 Euro an.