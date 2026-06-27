27.06.2026 10:00 Spätestens jetzt hätte Berti Vogts Entschuldigungen verdient

Die neue Dokumentation "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" zeigt, wie es zum WM-Desaster kommen konnte und ob es Berti Vogts wirklich allein daran schuld war.

Von Saskia Hotek

Deutschland - "Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird." Das sagte Franz Beckenbauer (†78) nach dem WM-Sieg 1990 und setzte damit seinen Nachfolger Berti Vogts (79) gehörig unter Druck.

Berti Vogts (79) spielt in der neuen Dokumentation die zentrale (tragische) Rolle. © NDR/ARD/picture alliance/firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images/IMAGO/WEREK/IMAGO/HJS Vier Jahre später scheiterte die DFB-Auswahl im Viertelfinale gegen Bulgarien. Wie es trotz Weltklasse-Spielern zu diesem Desaster kommen konnte, beleuchtet die Dokumentation "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum", die in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Tragische Hauptfigur in dieser Geschichte: Bundestrainer Vogts. "Was ich durchgemacht habe '94, wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht", sagt der heute 79-Jährige darin. Für viele ist er bis heute der Sündenbock. Doch die Doku geht der wahren Ursache auf den Grund. "Das deutsche Team hat schlicht als Mannschaft nicht funktioniert, die Spieler und der Trainer haben zwischenmenschlich nicht miteinander harmoniert. Das genauer zu betrachten, ist sehr spannend", sagt Regisseur Manfred Oldenburg (59) in einer NDR-Mitteilung. Dokumentationen Wie unterschätzt ist der Linksextremismus? ARD zeigt Doku rund um Gewalt-Gruppe "Wir stellen daher auch nicht das WM-Turnier an sich ins Zentrum dieser Dokuserie, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Trainer und Mannschaft", erklärte er weiter.

Doku "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" zeichnet neues Bild