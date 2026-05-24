24.05.2026 10:20 60 Männer in winziger Zelle voller Kot: Rentner Roman unschuldig im Kolumbien-Knast

Die Zustände in kolumbianischen Gefängnissen sind katastrophal. Österreicher Roman Garber sitzt hier unschuldig ein. Eine ZDF-Doku hat ihn begleitet.

Von Juliane Bonkowski

Kolumbien - Die Zustände in kolumbianischen Gefängnissen sind katastrophal. Nicht nur gibt es deutlich mehr Häftlinge als Plätze, gewaltsame und oft tödliche Aufstände sind nicht selten - von den hygienischen Bedingungen ganz zu schweigen. Unter ihnen: Europäer wie Roman Garber (68), der unschuldig einsitzt und in der ZDF-Doku "Deutsche im Knast" von seinen Erlebnissen berichtet.

Roman Garber (68) wurde 2021 als Drogenkurier missbraucht, ohne es zu ahnen. © ZDF/Cesar Perenz In der Folge "Kolumbien und das Kokain" geht es allerdings nicht um Deutsche, sondern unter anderem um den 68-jährigen Österreicher. Er sitzt im Gefängnis La Ternera in Cartagena, einer Küstenstadt im Norden des Landes. Wegen ihrer Lage ist sie der perfekte Umschlagplatz für Kokain - von hier aus wird das Rauschgift tonnenweise auf dem Seeweg in die halbe Welt verteilt, auch nach Europa. Kolumbien ist der größte Produzent der Welt. Doch es wird nicht nur auf Containerschiffen geschmuggelt, auch arglose Ausländer werden für die miesen Geschäfte der Kartelle missbraucht. Unter ihnen Roman Garber, dem 2021 per E-Mail ein Zehn-Millionen-Dollar-Gewinn versprochen wurde. Dokumentationen Spektakuläre Flucht aus DDR zum Scheitern verurteilt? "Grenze, Grenzzäune, mit Kindern - auf keinen Fall" Um die Summe zu bekommen, musste er in Ecuador Dokumente unterschreiben. Weil die kompletten Reisekosten bezahlt wurden, dachte sich der Rentner: "Was hätte passieren sollen?" Als seine Kontaktperson ihm für den Rückflug aber ein Päckchen mitgab, in dem sich angeblich ein Beatmungsgerät befand, wurde ihm schon mulmig. Roman flog über Kolumbien, am Flughafen dort schlug der Drogenspürhund an. Mehr als sieben Kilogramm Koks fand man in dem Paket, der damals 63-Jährige wurde sofort festgenommen.

Er wurde mit dem sieben Kilo schweren Kokain-Päckchen erwischt und sitzt seitdem im Gefängnis La Ternera in Cartagena. © ZDF/Jan-Cedric Sawatzky

Sieben Jahre Haft und 240.000 Euro Strafe für Rentner Roman

Es wirkt, als hätte sich Roman mit der Situation abgefunden. © ZDF/Cesar Perenz Die ersten Wochen im Knast verbrachte der Österreicher mit 50 bis 60 anderen Männern in einer Gemeinschaftszelle mit zwei verdreckten Toiletten. "Da würden Sie sich nicht einmal hinstellen, so haben die ausgesehen", berichtet er den Reportern. Keine Seltenheit in den 138 kolumbianischen Gefängnissen, für rund 100.000 Häftlinge gibt es eigentlich nur 80.000 Plätze. In La Ternera sitzen bei einer Kapazität von 1700 Personen rund 2100 Männer ein. Anfangs drohten dem Europäer 25 Jahre Haft. Weil seine erste Anwältin aus Österreich einen Stempel der kolumbianischen Behörde für Strafvollzug vergessen hatte, musste er eineinhalb Jahre auf seine erste Anhörung warten. Er trennte sich von ihr, wird nun von einem Kolumbianer vertreten. Dokumentationen Große Attentate der Geschichte: Kranker Groupie sticht Tennis-Star nieder, um Steffi Graf zu helfen Roman bekannte sich schuldig, bekam 2023 schließlich sieben Jahre Haft aufgebrummt und muss eine Geldstrafe von 240.000 Euro zahlen. "Ich sitze da für irgendeinen Drogendealer, ich bin keiner. Ja, das tut schon weh und sieben Jahre ist eine lange Zeit", erzählt er. Vier Jahre hat er bereits hinter sich. An die menschenunwürdigen Zustände wird er sich trotzdem nicht gewöhnen können, seine Zelle, die er sich mit drei Männern teilt, schimmelt an allen Ecken und Enden. Auch das Essen sei nicht zumutbar: "Solches Essen wird bei uns den Hunden verfüttert, ich kann das nicht essen", klagt er.

Doch unschuldig im Gefängnis zu sitzen, in einem Land, in dem er die Sprache nicht versteht, ist nicht leicht für ihn. © ZDF/Cesar Perenz

Die Haftanstalten in Kolumbien sind völlig überfüllt. © ZDF/Cesar Perez

Zigaretten sind Romans Währung