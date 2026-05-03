Große Attentate der Geschichte: Kranker Groupie sticht Tennis-Star nieder, um Steffi Graf zu helfen

Hamburg - Der 30. April 1993 hat den Tennissport nachhaltig verändert. Das Attentat auf Steffi Grafs seinerzeit größte Konkurrentin Monica Seles in Hamburg schockiert noch heute und wird in einer neuen ZDF-Doku von Zeitzeugen beleuchtet.

30. April 1993: Die damals 19-jährige Monica Seles wird nach dem Messerstich versorgt. (Archivbild) © ZDF/ARD

Die im damaligen Jugoslawien geborene und in den USA lebende Seles ist 19 Jahre alt, als sie bei dem Turnier am Rothenbaum antritt.

Das Viertelfinale gegen die Bulgarin Magdalena Maleewa ist im vollen Gange, als sich der aufstrebende Stern am Tennishimmel bei einem Seitenwechsel - mit dem Rücken zum Publikum - auf eine Bank setzt. Sie wischt sich den Schweiß ab, trinkt etwas.

Dann ertönt ein Schrei. Einer der 6000 Zuschauer hatte der Spielerin mit einem Messer zwei Zentimeter tief in den Rücken gestochen. Günter Parche (38) wird sofort überwältigt.

Winfried Röhl wird zum Ersthelfer, springt über die Bande, stützt die schockierte und hustende Sportlerin, die auf den Boden gleitet. Schnell ist ein Arzt anwesend und übernimmt die Versorgung.