Monte lebt seit 20 Jahren in Dresden-Prohlis: "Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier"

Die ZDF-Reportage zeigt verschiedene Menschen, die in Dresden-Prohlis leben. Auch Monte wohnt im Dresdner Stadtviertel, das nicht als das schönste gilt.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Marcel Aleman Viamonte, kurz "Monte", lebt seit 20 Jahren in Prohlis. Zwischen Plattenbau und Alkoholsucht hofft der Dresdner auf einen Neuanfang. Erst kürzlich ist er mit seiner Freundin und seinen zwei Hunden in eine sanierte Zweiraumwohnung gezogen.

Monte und seine Freundin Nicole haben kürzlich eine neue Wohnung in Prohlis bezogen.
Monte und seine Freundin Nicole haben kürzlich eine neue Wohnung in Prohlis bezogen.  © ZDF/Thomas Victor

"Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier", erzählt Monte in der ZDF-Reportage "Dresden Prohlis - Platte mit Herz". Dies sei normal, denn er sei schließlich Alkoholiker.

Der Dresdner blickt auf eine Kindheit voller Gewalt- und Missbrauchserfahrungen zurück, griff schon früh zu Alkohol und Drogen.

Der gelernte Fliesenleger kann durch einen Arbeitsunfall nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Seine linke Hand ist entstellt: "Ich kann nicht mehr greifen, mein Daumen ist taub." Aus diesem Grund bezieht er Bürgergeld und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs wie Zeitung austragen durch.

Nach seinem Minijob gesellt er sich gern mit seiner Freundin Nicole Jacob und den zwei Hunden zu seinen Freunden am Albert-Wolf-Platz. Der Prohliser Brennpunkt ist Montes "zweites Wohnzimmer".

Nächstes Jahr wollen die beiden heiraten und hoffen auf gemeinsamen Nachwuchs. "Der gute Teil meines Lebens beginnt jetzt", gibt sich der Bürgergeld-Empfänger hoffnungsvoll.

Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. Einst ein Prestigeprojekt der DDR, hat sich Prohlis zum sozial schwachen Viertel entwickelt.
Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. Einst ein Prestigeprojekt der DDR, hat sich Prohlis zum sozial schwachen Viertel entwickelt.  © ZDF/Thomas Victor

"ZDF.reportage": Elisabeth wohnt gern in Prohlis

Rentnerin Elisabeth lebt seit 1988 in Prohlis.
Rentnerin Elisabeth lebt seit 1988 in Prohlis.  © ZDF/Thomas Victor

Auch Elisabeth John lebt in dem sozial schwachen Viertel, welches verhältnismäßig günstige Mieten hat und von vergleichsweise viel Zuwanderung geprägt ist.

Seit 1988 wohnt sie in Prohlis und seit einer Weile in der Nähe des Prohlis-Centers. Die Rentnerin hat nach einer Operation den Unterschenkel ihres linken Beins verloren und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Hilfe vom Pflegedienst will die Rentnerin aber noch nicht in Anspruch nehmen: "Ich möchte selbstständig entscheiden, was ich mache und was nicht."

Wegen ihrer Behinderung ist Elisabeth auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen. Der Umbau am Balkon wird jedoch seit Monaten blockiert. "Das wäre mein Fenster zur Welt."

Um für ihre und die Rechte der anderen Mieter zu kämpfen, engagiert sich die Witwe im neu gegründeten Stadtteilverein. "Ich sage immer wieder: Prohlis ist schön", ist die Dresdnerin überzeugt.

Die ganze Reportage "Dresden Prohlis - Platte mit Herz" seht Ihr am Samstag, den 22. November, um 17.35 Uhr im ZDF oder schon jetzt in der Mediathek.

Titelfoto: ZDF/Thomas Victor

