Monte lebt seit 20 Jahren in Dresden-Prohlis: "Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier"

Dresden - Marcel Aleman Viamonte, kurz "Monte", lebt seit 20 Jahren in Prohlis. Zwischen Plattenbau und Alkoholsucht hofft der Dresdner auf einen Neuanfang. Erst kürzlich ist er mit seiner Freundin und seinen zwei Hunden in eine sanierte Zweiraumwohnung gezogen.

Monte und seine Freundin Nicole haben kürzlich eine neue Wohnung in Prohlis bezogen. © ZDF/Thomas Victor

"Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier", erzählt Monte in der ZDF-Reportage "Dresden Prohlis - Platte mit Herz". Dies sei normal, denn er sei schließlich Alkoholiker.

Der Dresdner blickt auf eine Kindheit voller Gewalt- und Missbrauchserfahrungen zurück, griff schon früh zu Alkohol und Drogen.

Der gelernte Fliesenleger kann durch einen Arbeitsunfall nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Seine linke Hand ist entstellt: "Ich kann nicht mehr greifen, mein Daumen ist taub." Aus diesem Grund bezieht er Bürgergeld und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs wie Zeitung austragen durch.

Nach seinem Minijob gesellt er sich gern mit seiner Freundin Nicole Jacob und den zwei Hunden zu seinen Freunden am Albert-Wolf-Platz. Der Prohliser Brennpunkt ist Montes "zweites Wohnzimmer".

Nächstes Jahr wollen die beiden heiraten und hoffen auf gemeinsamen Nachwuchs. "Der gute Teil meines Lebens beginnt jetzt", gibt sich der Bürgergeld-Empfänger hoffnungsvoll.