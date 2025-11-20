Monte lebt seit 20 Jahren in Dresden-Prohlis: "Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier"
Dresden - Marcel Aleman Viamonte, kurz "Monte", lebt seit 20 Jahren in Prohlis. Zwischen Plattenbau und Alkoholsucht hofft der Dresdner auf einen Neuanfang. Erst kürzlich ist er mit seiner Freundin und seinen zwei Hunden in eine sanierte Zweiraumwohnung gezogen.
"Ich stehe auf und trinke schon mein erstes Bier", erzählt Monte in der ZDF-Reportage "Dresden Prohlis - Platte mit Herz". Dies sei normal, denn er sei schließlich Alkoholiker.
Der Dresdner blickt auf eine Kindheit voller Gewalt- und Missbrauchserfahrungen zurück, griff schon früh zu Alkohol und Drogen.
Der gelernte Fliesenleger kann durch einen Arbeitsunfall nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Seine linke Hand ist entstellt: "Ich kann nicht mehr greifen, mein Daumen ist taub." Aus diesem Grund bezieht er Bürgergeld und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs wie Zeitung austragen durch.
Nach seinem Minijob gesellt er sich gern mit seiner Freundin Nicole Jacob und den zwei Hunden zu seinen Freunden am Albert-Wolf-Platz. Der Prohliser Brennpunkt ist Montes "zweites Wohnzimmer".
Nächstes Jahr wollen die beiden heiraten und hoffen auf gemeinsamen Nachwuchs. "Der gute Teil meines Lebens beginnt jetzt", gibt sich der Bürgergeld-Empfänger hoffnungsvoll.
"ZDF.reportage": Elisabeth wohnt gern in Prohlis
Auch Elisabeth John lebt in dem sozial schwachen Viertel, welches verhältnismäßig günstige Mieten hat und von vergleichsweise viel Zuwanderung geprägt ist.
Seit 1988 wohnt sie in Prohlis und seit einer Weile in der Nähe des Prohlis-Centers. Die Rentnerin hat nach einer Operation den Unterschenkel ihres linken Beins verloren und sitzt seitdem im Rollstuhl.
Hilfe vom Pflegedienst will die Rentnerin aber noch nicht in Anspruch nehmen: "Ich möchte selbstständig entscheiden, was ich mache und was nicht."
Wegen ihrer Behinderung ist Elisabeth auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen. Der Umbau am Balkon wird jedoch seit Monaten blockiert. "Das wäre mein Fenster zur Welt."
Um für ihre und die Rechte der anderen Mieter zu kämpfen, engagiert sich die Witwe im neu gegründeten Stadtteilverein. "Ich sage immer wieder: Prohlis ist schön", ist die Dresdnerin überzeugt.
Titelfoto: ZDF/Thomas Victor