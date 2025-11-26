Ermordete Jessica (†30) ging vor ihrem Tod durch die Hölle: "Sie musste ihm zu Willen sein"

Leipzig - Eineinhalb Jahre ist es her, dass Leipzigerin Jessica (†30) im Schlaf von ihrem Ex-Freund getötet wurde . Der Grund: Kurz zuvor hatte sie sich von Marcus K. (42) getrennt. Die ZDF-Doku "Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten" arbeitet diesen und weitere Femizide nun auf, wobei auch eine enge Freundin der Toten zu Wort kommt.

Jessica S. (†30) aus Leipzig trennte sich von ihrem Freund und bezahlte das mit ihrem Leben. © privat

Moderator Jochen Breyer (43) und sein Team haben insgesamt 104 bekannte Femizide in Deutschland recherchiert - allein im Jahr 2024. All diese Frauen wurden von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht.

Dabei seien sie "auf ein System gestoßen, das Frauen viel zu wenig schützt". Eine von ihnen war Jessica S., eine lebenslustige, junge Frau und Mutter von zwei Kindern.

Lilia war eine ihrer besten Freundinnen, ihr hat sie ihre Träume, aber auch ihre Sorgen anvertraut. Marcus K. habe seine Partnerin mit permanenten Anrufen terrorisiert, ihr vorschreiben wollen, was sie anzuziehen hat.

"Das war ganz klare Kontrolle. Er wollte Jessica besitzen, für sich haben, komplett kontrollieren, überwachen", so Jessicas Freundin aus Kindheitstagen. "Sie hat mir dann auch von sexuellen Übergriffen erzählt und dass sie einfach nicht mehr kann."

Sogar der Gartennachbar der 30-Jährigen, Michael Schröter, bestätigt das. Ihm habe die Leipzigerin erzählt, dass sie keinen Sex wollte, ihr späterer Mörder aber seinen Willen durchgesetzt habe. "Sie hat versucht, die Beziehung harmonisch zu halten, so gut es ging. Aber sie musste ihm zu Willen sein."