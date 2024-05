Warum lassen sich Menschen tätowieren? Doku berichtet über Geschichten, die unter die Haut gehen

Isi (Isabel Kuhnt) und Junior (Alexander Braunbeck) von Lord's Bodega in Stuttgart. © SWR

Drei Tattoo-Studios in Baden-Württemberg ließen sich für die Doku-Soap von einem Kamerateam begleiten und öffneten die Pforten in ihre Reiche. In Stuttgart-Feuerbach sitzt das Tattoo-Studio "Checker Demon". Künstler Luke ist bekannt für seinen Bodysuit und die Fans der japanischen Tattoo-Kunst kommen oft jahrelang in sein Studio, bis das Kunstwerk auf ihrem Körper vollendet ist.

Im Stuttgarter Westen öffnete "Lord's Bodega" seine Türen für das Kamerateam. Hier können Tattoo-Begeisterte sich ohne Termin tätowieren lassen. Die Tätowiererin Isi ist bekannt für ihre Flora-und-Fauna-Kunstwerke auf der Haut. Junior hat sich auf Fineline-Tattoos spezialisiert.

Auch "Danis Tattoo Stüble" im beschaulichen Hirrlingen bei Tübingen ließ sich beim Tätowieren am liebsten realistischer Motive über die Schulter blicken. Als Hochzeitstätowierer hat er sich einen zudem einen Namen gemacht.

Die vierteilige Doku ist in der ARD-Mediathek zu sehen.