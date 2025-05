Doku über "Titan"-Tragödie enthüllt erschütternde Details: "Was war das für ein Knall?"

Wendy Rush, die Frau des verstorbenen Oceangate-Chefs Stockton Rush (†61), hörte den lauten Knall, als das U-Boot implodierte. © Screenshot/Instagram/OceanGate

Das U-Boot implodierte damals in rund 3300 Metern Tiefe, wodurch alle fünf Insassen ums Leben kamen.

An Bord befanden sich Oceangate-Chef Stockton Rush, der britische Abenteurer Hamish Harding, der französische Taucher Paul-Henri Nargeolet sowie der britisch-pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Sie alle hatten viel Geld bezahlt, um das legendäre Wrack der Titanic in 3800 Metern Tiefe aus nächster Nähe zu sehen.

Die BBC-Dokumentation "Implosion: The Titanic Sub Disaster" zeigt exklusives Filmmaterial, das Wendy Rush, die Ehefrau von Stockton Rush, an Bord des Begleitschiffs zeigt. Sie sitzt am Computer, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist. Sichtlich irritiert fragt sie: "Was war das für ein Knall?"

Kurz darauf kam die Meldung, dass zwei Ballastgewichte abgeworfen worden seien, was auf einen planmäßigen Ablauf des Tauchgangs hindeutete. Doch in Wahrheit war die Titan zu diesem Zeitpunkt längst unter dem enormen Wasserdruck zusammengebrochen.

Die Trümmerteile wurden später verstreut auf dem Meeresboden entdeckt. Dabei konnten auch persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke der Opfer geborgen werden.