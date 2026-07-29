Unangenehmer geht's kaum: Macht dieser TV-Neuling alles für den Fame?
Teneriffa - Die erste Staffel der brandneuen Reality-Show "Bad Boyfriends" ist harmonisch zu Ende gegangen … wenn da nicht ein Nominierungs-Streit gewesen wäre.
Kurz vor dem großen Finale muss noch mal ausgesiebt werden: Jeder Mann muss dem Kontrahenten eine Stimme geben, bei dem er die geringste Entwicklung im Showverlauf beobachten konnte.
Josh (33) bekommt die undankbare Aufgabe, das erste Vote verteilen zu müssen, und wählt Santino. Dieser nimmt diesen Schlag seines "Bros" allerdings nicht so locker und wird sauer: "Falscher geht's nicht, das ist ja richtig hinterfotzig. Nur aus Neid! Keine Ahnung, was bei dem Gehirn abgeht."
Als Nasrin (34) ihrem Freund Josh den Rücken stärkt, wird auch sie von Santino angegangen. So richtig nachvollziehen kann diese starke Reaktion niemand. Josh vermutet: "Santino will halt auf Krampf gewinnen."
Genau das wird ihm aber schließlich zum Verhängnis, sodass der 33-Jährige mit seiner Freundin kurz vor dem Finale die Koffer packen muss. Aber nicht, ohne vorher noch mal für Stress zu sorgen …
Bad Boyfriends: Scheinbar geläuterter Teilnehmer verrät sich selbst
Denn kurz bevor er mit Alenssia (28) die Villa verlassen muss, zeigt Santino nochmals, was für ein schlechter Verlierer er wirklich ist - und was wohl seine wahren Absichten in der Show waren.
"Die Leute werden mich feiern", ist er sich sicher. Nasrin und Josh hingegen sollten sich seiner Meinung nach mal fragen, "wer euch danach noch sehen will".
Ging es ihm also vielleicht gar nicht darum, die Beziehung zu seiner Partnerin zu verbessern, sondern nur um den Fame?
"Ich hoffe einfach, dass ich viele Anfragen bekomme und meinen Traum leben darf", verrät der 33-Jährige sich kurzerhand selbst.
Alenssia ist schockiert und auch ein bisschen peinlich berührt: "Mir ist wirklich schlecht geworden."
Streaming-Tipp: Falls Ihr wissen wollt, welches Couple die erste Staffel "Bad Boyfriends" gewonnen hat, könnt Ihr Euch die finale Doppelfolge ab sofort im Stream auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Montage RTL