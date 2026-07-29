Unangenehmer geht's kaum: Macht dieser TV-Neuling alles für den Fame?

Teneriffa - Die erste Staffel der brandneuen Reality-Show " Bad Boyfriends " ist harmonisch zu Ende gegangen … wenn da nicht ein Nominierungs-Streit gewesen wäre.

Santino (33) steht nur allzu gern im Mittelpunkt. © RTL

Kurz vor dem großen Finale muss noch mal ausgesiebt werden: Jeder Mann muss dem Kontrahenten eine Stimme geben, bei dem er die geringste Entwicklung im Showverlauf beobachten konnte.

Josh (33) bekommt die undankbare Aufgabe, das erste Vote verteilen zu müssen, und wählt Santino. Dieser nimmt diesen Schlag seines "Bros" allerdings nicht so locker und wird sauer: "Falscher geht's nicht, das ist ja richtig hinterfotzig. Nur aus Neid! Keine Ahnung, was bei dem Gehirn abgeht."

Als Nasrin (34) ihrem Freund Josh den Rücken stärkt, wird auch sie von Santino angegangen. So richtig nachvollziehen kann diese starke Reaktion niemand. Josh vermutet: "Santino will halt auf Krampf gewinnen."

Genau das wird ihm aber schließlich zum Verhängnis, sodass der 33-Jährige mit seiner Freundin kurz vor dem Finale die Koffer packen muss. Aber nicht, ohne vorher noch mal für Stress zu sorgen …